Satürn'ün halkası yok olacak: NASA tarih verdi

NASA tarafından yapılan çalışmaya göre, Satürn onu diğer gezegenlerden ayıran en ikonik özelliği olan halkasını kaybetmek ile karşı karşıya.

Yapılan açıklamaya göre, 100 milyon yıl içinde Satürn'ü çevreleyen halka yok olacak.

Söz konusu olayın yaşanmasının nedeni ise halkayı oluşturan toz ve buz parçalarının Satürn'ün manyetik alanı nedeniyle gezegene doğru çekilmesi.

NASA Cassini uzay aracı ile Satürn hakkında pek çok tahmini değiştiren bilgiler edinmişti.

(Ntv)