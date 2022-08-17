Savaşan İHA Yarışması nefesleri kesti

Samsun Üniversitesi Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Ballıca Kampüsü'nde başlayan yarışmalara, ikisi yabancı toplam 22 takım İnsansız Hava Araçları (İHA) ile katıldı.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, TEKNOFEST KARADENİZ heyecanının Samsun'da Savaşan İHA Yarışmalarıyla başladığını dile getirdi.

Yarışmaya 444 takımın katıldığını ve finallere 22 takımın kaldığını hatırlatan Dağlı, "Yirmi iki takımımız Samsun'da finallerde yarışıyor. Gençlerimizin ne kadar hevesli olduğunu hepimiz görüyoruz. Samsun'da 30 Ağustos - 4 Eylül arasındaki TEKNOFEST'in ne kadar coşkulu geçeceğinin bir işaretidir. Biz öncelikle gençlerimizden başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışından tüm vatandaşlarımızı Samsun'a TEKNOFEST'e davet ediyoruz." diye konuştu.

Vali Dağlı, TEKNOFEST konusunda tüm hazırlıkların tamamladığını da sözlerine ekledi.

- "FİNALE KALAN TAKIMLARIMIZI MUHTEŞEM BİR ORTAMDA SAMSUN'DA AĞIRLAYACAĞIZ"

TEKNOFEST Genel Sekreteri Ömer Kökçam ise TEKNOFEST için Samsun'da 1 yıldır yoğun bir hazırlık süreci geçirdiklerini aktardı.

Samsun Üniversitesinin kampüsünde Savaşan İHA Yarışması'nı başlattıklarını belirten Kökçam, şöyle devam etti:

"10 Temmuz itibarıyla Karadeniz Bölgesi'nin farklı şehirlerinde TEKNOFEST etkinliklerimiz başladı. Samsun'daki Savaşan İHA Yarışması TEKNOFEST'in en büyük ödüllü yarışması. Baykar Teknoloji'nin destekleriyle gerçekleşiyor. Bunun yanı sıra Hyperloop Geliştirme Yarışması Gebze'de devam ediyor. Bu kategori TEKNOFEST'te ilk kez düzenlediğimiz yarışmalardan birisidir. Bu anlamda birçok şehir ve ortamda aynı heyecanı oluşturma gayreti içindeyiz. 30 Ağustos - 4 Eylül'de Çarşamba Havalimanı'nda büyük finalleri gerçekleştireceğiz. Bu yıl Azerbaycan'dan sonra ülkemizin 16 farklı şehrinde etkinliklerimizi gerçekleştirdik. Geçen hafta Trabzon'da ondan önce Ordu ve Giresun'daki yarışmalar gibi... Dolayısıyla bütün bu yarışmalarda finale kalan takımlarımızı muhteşem bir ortamda Samsun'da ağırlayacağız."

- "TEKNOFEST HER YIL KENDİ REKORUNU TEKRAR TEKRAR KIRARAK YOLUNA DEVAM EDİYOR"

Herkesi TEKNOFEST'e davet eden Kökçam, "TEKNOFEST bir hayalin gerçeğe dönüşmesidir. TEKNOFEST aslında bu ülkede teknoloji iklimini, teknoloji kültürünü 7'den 77'ye herkese yayan çok başarılı bir organizasyon." dedi.

Birçok kurum ve kuruluşun paydaşları olduğunu belirten Kökçam, şunları kaydetti:

"Hepsine çok teşekkür ediyoruz. TEKNOFEST'in ilk yılını İstanbul Havalimanı'nda yaptık. İlk yıl 4 bin 200 takım, 20 bin yarışmacı ve toplamda 550 bin ziyaretçi alarak daha ilk yılında dünyanın en büyük ikinci festivali olduk. İkinci yılımızı Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirdik. 50 bin yarışmacı 1 milyon 720 bin katılımcı alarak açık ara dünyanın en büyük festivali olmayı başardık. İlk yılımızda 14 kategoride yarışmamız vardı. Bu yıl toplamda 40 farklı kategoride yarışmamız var. Toplamda 600 binden fazla bu yarışmalara katılan yarışmacımız var. Bizim en küçük yarışmacımız 6 yaşında en büyük yarışmacımız 74 yaşında, dolayısıyla toplumun her kesiminin iştirak ettiği bir etkinlik. Ülkemizde 600 binden fazla insanın bu yarışmalara başvuru yaptığını görüyoruz. Bu bizim için elbette çok büyük bir gurur ve onur. İnsanımızın bu festivale sahip çıkması bize büyük bir gurur yüklerken aynı zamanda elbette sorumluluğumuz arttırıyor. TEKNOFEST ikinci yılı itibarıyla dünyadaki festival rekorunu kırdıktan sonra her yıl kendi rekorunu tekrar tekrar kırarak yoluna devam ediyor. Bu yıl da bundan önceki yıllardaki rekorunu kırarak aslında yeni bir rekora imza atmış oldu."