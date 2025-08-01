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Bilim-Teknoloji

SAVTEK Dergi Ağustos sayısı çıktı!

Türkiye'nin savunma, strateji ve teknoloji alanındaki öncü yayını SAVTEK Dergi, Ağustos 2025 sayısıyla okuyucularıyla buluşuyor.

HABER MERKEZİ1 Ağustos 2025 Cuma 09:49 - Güncelleme:
SAVTEK Dergi Ağustos sayısı çıktı!
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Bu ayki dosya konularıyla; bölgesel güvenlikten askerî teknolojiye, Türkiye'nin stratejik vizyonundan tarihsel kırılma anlarına kadar pek çok başlık titizlikle ele alınıyor.

DENİZLERİN KALESİ GEMİ SAVUNMA SİSTEMLERİ

Modern deniz harbinin dinamiklerine odaklanan kapak dosyasında, çok katmanlı gemi savunma sistemlerinin gelişimi ve Türkiye'nin bu alandaki teknolojik atılımları detaylı şekilde işleniyor. AESA radarlarından kısa ve uzun menzilli hava savunma füzelerine, Phalanx, Sea Zenith ve ASELSAN Gökdeniz gibi kritik sistemlere kadar birçok unsur, denizlerde örülen güvenlik kalkanını gözler önüne seriyor.

ÇÖL FIRTINASI: KÖRFEZ SAVAŞI'NA DERİN BİR BAKIŞ

Koray Şerbetçi'nin kaleme aldığı "Çöl Fırtınası" başlıklı özel dosyada, 1990-1991 yıllarında yaşanan Körfez Savaşı'nın jeopolitik etkileri, operasyonel boyutları ve Orta Doğu'da yarattığı dönüşüm mercek altına alınıyor. Saddam Hüseyin'in "Savaşların Anası" olarak nitelediği bu süreç, modern savaş stratejilerinin şekillendiği kırılma anlarından biri olarak değerlendiriliyor.

ASIRLIK TERÖRSÜZ TÜRKİYE VİZYONU

Zakir Avşar'ın kaleminden çıkan analizde, Türkiye'nin ulusal güvenlik vizyonunun temelini oluşturan "Terörsüz Türkiye" hedefi ele alınıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bugünün savaş konseptini biz belirliyoruz" sözlerinden hareketle, Türkiye'nin terörle mücadele ve bölgesel barış inisiyatiflerine dair stratejik yaklaşımı kapsamlı biçimde değerlendiriliyor.

TÜRKİYE'NİN HAVA SAVUNMA KALKANI: ÇELİK KUBBE

Savunma bölümünde, Türkiye'nin hava savunma alanında ulaştığı seviyeyi simgeleyen yerli ve millî "Çelik Kubbe" projeleri ele alınıyor. ASELSAN ve ROKETSAN imzalı Gökdeniz, Levent, Göksur sistemlerinin yanı sıra Hisar, Siper ve Sapan gibi yerli füze sistemlerinin teknik detayları ve stratejik önemi de uzman görüşleriyle birlikte değerlendiriliyor.

IDEF 2025'teki büyük başarıların da yansıtıldığı bu sayıda; jeopolitik analizlerden teknik dosyalara, tarihî savaşlardan günümüz güvenlik mimarisine kadar zengin bir içerik sunuluyor. SAVTEK Dergi Ağustos sayısı tüm bayilerde!

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