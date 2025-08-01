SAVTEK Dergi Ağustos sayısı çıktı!

Bu ayki dosya konularıyla; bölgesel güvenlikten askerî teknolojiye, Türkiye'nin stratejik vizyonundan tarihsel kırılma anlarına kadar pek çok başlık titizlikle ele alınıyor.
Modern deniz harbinin dinamiklerine odaklanan kapak dosyasında, çok katmanlı gemi savunma sistemlerinin gelişimi ve Türkiye'nin bu alandaki teknolojik atılımları detaylı şekilde işleniyor. AESA radarlarından kısa ve uzun menzilli hava savunma füzelerine, Phalanx, Sea Zenith ve ASELSAN Gökdeniz gibi kritik sistemlere kadar birçok unsur, denizlerde örülen güvenlik kalkanını gözler önüne seriyor.
Koray Şerbetçi'nin kaleme aldığı "Çöl Fırtınası" başlıklı özel dosyada, 1990-1991 yıllarında yaşanan Körfez Savaşı'nın jeopolitik etkileri, operasyonel boyutları ve Orta Doğu'da yarattığı dönüşüm mercek altına alınıyor. Saddam Hüseyin'in "Savaşların Anası" olarak nitelediği bu süreç, modern savaş stratejilerinin şekillendiği kırılma anlarından biri olarak değerlendiriliyor.
Zakir Avşar'ın kaleminden çıkan analizde, Türkiye'nin ulusal güvenlik vizyonunun temelini oluşturan "Terörsüz Türkiye" hedefi ele alınıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bugünün savaş konseptini biz belirliyoruz" sözlerinden hareketle, Türkiye'nin terörle mücadele ve bölgesel barış inisiyatiflerine dair stratejik yaklaşımı kapsamlı biçimde değerlendiriliyor.
Savunma bölümünde, Türkiye'nin hava savunma alanında ulaştığı seviyeyi simgeleyen yerli ve millî "Çelik Kubbe" projeleri ele alınıyor. ASELSAN ve ROKETSAN imzalı Gökdeniz, Levent, Göksur sistemlerinin yanı sıra Hisar, Siper ve Sapan gibi yerli füze sistemlerinin teknik detayları ve stratejik önemi de uzman görüşleriyle birlikte değerlendiriliyor.
IDEF 2025'teki büyük başarıların da yansıtıldığı bu sayıda; jeopolitik analizlerden teknik dosyalara, tarihî savaşlardan günümüz güvenlik mimarisine kadar zengin bir içerik sunuluyor. SAVTEK Dergi Ağustos sayısı tüm bayilerde!