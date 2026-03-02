İSTANBUL 13°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mart 2026 Pazartesi / 14 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9716
  • EURO
    51,685
  • ALTIN
    7633.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Bilim-Teknoloji

SAVTEK Dergi mart sayısı çıktı

Yayın hayatında bir yılı geride bırakan SAVTEK Dergi, Mart sayısında küresel güç mücadelesinin değişen doğasını, savunma teknolojilerinin yeni cephelerini ve bölgesel jeopolitiğin kırılma noktalarını mercek altına alıyor.

HABER MERKEZİ2 Mart 2026 Pazartesi 13:29 - Güncelleme:
SAVTEK Dergi mart sayısı çıktı
ABONE OL

SİBER SAVAŞ: UZAY CEPHESİ

Dijital altyapılar ve uydu sistemleri artık modern çatışmaların görünmeyen cephesi. Siber operasyonlar, uzay tabanlı gözetleme ve haberleşme ağları üzerinden yürütülen rekabet, devletlerin caydırıcılık kapasitesini yeniden tanımlıyor. Bu bölümde, uzayın askerî kullanım alanları, siber tehditlerin stratejik boyutu ve yeni nesil güvenlik doktrinleri kapsamlı biçimde analiz ediliyor.

ABD - İRAN GERİLİMİNDE GÜÇ ASİMETRİSİ

Ortadoğu'da dengeleri etkileyen ABD–İran hattındaki rekabet, konvansiyonel kapasite ile asimetrik unsurlar arasındaki fark üzerinden değerlendiriliyor. Vekil güçler, hibrit savaş yöntemleri ve bölgesel caydırıcılık stratejileri çerçevesinde güç dağılımının nasıl şekillendiği detaylı olarak inceleniyor.

ÜRÜNDEN ORTAKLIĞA SAVUNMA FUARLARI

Savunma fuarları artık yalnızca ürün sergilenen platformlar değil; stratejik ortaklıkların, teknoloji transferlerinin ve uzun vadeli iş birliklerinin kurulduğu diplomatik alanlar haline geliyor. Bu dosyada, küresel savunma etkinliklerinin sektör ekosistemine etkisi ve ülkeler arası savunma diplomasisindeki rolü ele alınıyor.

SURİYE'NİN KÂBUSU: BAAS REJİMİ

Suriye'deki siyasi ve askerî denklemin merkezinde yer alan Baas rejimi, tarihsel arka planı ve güncel güç ilişkileri çerçevesinde analiz ediliyor. Rejimin bölgesel aktörlerle ilişkisi, iç savaşın yarattığı güvenlik boşlukları ve bölge halkı üzerindeki etkileri kapsamlı bir perspektifle değerlendiriliyor.

SAVTEK Dergi Mart sayısı, değişen savaş doktrinlerinden küresel güç rekabetine, savunma diplomasisinden bölgesel krizlerin derin analizine kadar geniş bir perspektif sunuyor. Dünyadaki ve bölgemizdeki dönüşümleri anlamak isteyen okurlar için güçlü bir referans niteliğinde. SAVTEK Dergi Mart sayısı tüm bayilerde!

  • savunma teknolojileri
  • jeopolitik kırılma noktaları
  • küresel güç mücadelesi

ÖNERİLEN VİDEO

İzmir'de baba dehşeti ! Eski eşi ile 8 yaşındaki oğluna çarpıp kaçtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.