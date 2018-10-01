Savunma Sanayi Başkanı Demir: Siber güvenlik alanında seferberlik gerek

Türkiye’nin son yıllarda başlattığı millileşme hamlesinin önemli bir sonucu olan ULAK Haberleşme A.Ş'nin Ankara Merkez Ofisi ile 5G ve ötesine doğru çeşitlenerek büyüyen çözüm portföyünün sergilendiği laboratuvar açılışı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Savunma Sanayi Başkanı Demir, "Haberleşme alanıyla SSB arasındaki ilişki aslında ilk planda görülmeyebilir ama bu bence zamanında stratejik olarak atılmış bir adım. Bir olaya başladığınızda bir mesafe alıyorsunuz. Boş bıraktığınızda günü geldiğinde yabancı ürünlerin istilasından başka bir çareniz olmuyor. Çeşitli devlet kuruluşları olarak vatandaşa hizmet verme amaçlı yola çıktığımızda eğer elinizin altında yerli bir imkan yoksa yabancılara gidebiliyorsunuz. hatta ulak projesinde karşılaştığımız üzere yerli bir ürün olsa bile onun hazır olup olmamasıyla ilgili bir dizi testlerin yapılıp yapılmamasıyla ilgili gündeme gelen tereddütler negatif algılar, kullanma konusundaki isteksizlik ile bu kadar Ar-Ge parası harcanmış bir projenin bile boşa çıkma imkanı ihtimali olduğunu görüyorsunuz. Bu konuda bizler gerçekten yılmadık. Devlet kademeleriyle iyi bir koordinasyonla gittik. Bu konuda yerlilik meselesinin çok önemli olduğunu gündeme getirdik. Sadece bir tüketim ürünü olarak değil, haberleşme gibi yazılım gibi bir ülkenin savunma ve güvenliği söz konusu olduğunda artık bu modern çağda olmazsa olmaz olan yabancıların eline hem donanım hem yazılım olarak terk edemeyeceğimiz bir alandan bahsediyoruz. Siber güvenlik bu günlerde her ülkenin öncelikli gündemi. Siber güvenlik yapısı tek bir kuruluşun başarabileceği bir şey değil. Ülke çapında bir seferberlik ve farkındalık olması gereken bir şey. Bunun da en önemli bacaklarından birisi haberleşme. Bu konuda meselenin bir ticari yönü var müthiş bir pazar aynı zamanda bizim baktığımız perspektiften de hem halkımızın hem devlet birimlerimizin güvenli haberleşmesi hem de çeşitli savunma alanını ilgilendiren ortamlarda da emniyetli operasyon yapabilmeniz, teknolojinizi koruyabilmeniz açısından da önemli adımlar. Bu açıdan başlanan bu projeyi gerçekten önemli buluyoruz" şeklinde konuştu.

ASELSAN, ULAK Haberleşme A.Ş'ye ortak oldu

Kısa dönem içinde gerek Evrensel Projesinde ile gerekse mobil operatörlerin ticari şebekelerinde yerliliği ve milliliği azami oranda arttırmayı hedefleyen ULAK Haberleşme A.Ş, aynı zamanda kamu güvenliği ve acil durum haberleşme altyapısının tamamen yerli ve milli ULAK teknolojileri ile gerçekleştirilmesi konusunda yaptığı çalışmalar ile kararlılığını sürdürmeye devam ediyor. Kurulduğu günden bu yana yoğun bir gayret ile ULAK Milli Baz istasyonu ve MİLAT Milli Ağ Teknoloji projelerini ürünleştirirken, 5G’ye yönelik Arge çalışmalarına da ağırlık veren ULAK Haberleşme A.Ş’nin Ankara Merkez Ofis ve Laboratuvarının açılış töreninde aynı zamanda çok önemli bir gelişmenin duyurusu yapıldı. Savunma Sanayi Başkanlığı’na bağlı SSTEK sahipliğinde faaliyetlerine bir yıl önce başlayan ULAK Haberleşme A.Ş’nin yüzde 51'lik payına Aselsan ortak oldu.

ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün, ULAK Projesinde yeni bir safhaya gelindiğini görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Görgün, "Gelinen aşamada A-Ge sürecinin çıktıları saha da denenmiş ve onaylanmış donanımlar içeriyor. Ürün bugün çalışır hale gelmiş ve 400'e yakın baz istasyonu ile Türk milletine hizmet vermeye başlamıştır. ULAK'ın başarı ile hizmet verdiğini görmekten büyük gurur duyuyoruz. Projenin ilerleyen safhalarında ortaya çıkan ULAK makrocell 4.5G baz istasyonunun ticarileşmesi için Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından ULAK Haberleşme A.Ş. kurulmuştur. Başlatılan çalışmalar kısa bir zaman içerisinde ivme kazanmıştır. Ana hedefimiz müşterilere karşı bizi temsil etmekte olan ULAK Haberleşme A.Ş'nin sözünde duran, güvenilir ve etkin bir marka olduğu gerçeğini yurtiçinden başlayarak tüm müşterilere hissettirmektedir" ifadelerini kullandı.

5G Çekirdek Şebeke

LTE-Advanced teknolojisinin kullanıldığı baz istasyonlarının yerli olarak geliştirilmesine yönelik alınan stratejik bir kararla başlayan ve Aselsan ana yükleniciliğinde, uzun soluklu bir çalışmanın devamında yaşanan gelişmelerin tüm hızıyla devam etmekte olduğunu belirten ULAK Haberleşme Genel Müdürü Metin Balcı ise, son bir yılda 4.5G baz istasyonun yanı sıra bu alanda birbirini tamamlayan ve geliştiren “5G Çekirdek Şebeke”, “Sanallaştırma ve Yazılım Tanımlı Milli Ağ Teknolojileri” MILAT, ve 5G Yeni Radyo gibi önemli projelerle birlikte büyüdüklerini, Ankara Merkez Ofisinin ve Laboratuvarının açılışı ile birlikte gerçekleşen Aselsan ortaklığı ile çalışmalarına daha etkili ve güçlü olarak devam edeceklerini paylaştı. Balcı, ayrıca ULAK Haberleşme’nin bugüne ve geleceğine olan güven ve desteğin, gerçekleştirilen çalışmalara güç vermeye devam ettiğini, ekosistem ile iletişim altyapılarında gerçekleştirilmesi planlanan milli hamlenin büyüyerek, devam edeceğini belirtti.

Yüzde 100'ü SSTEK Savunma Teknolojileri A.Ş.'ye ait olan ULAK Haberleşme A.Ş.'nin yüzde 51'lik kısmının ASELSAN tarafından devralınmasına yönelik pay devri sözleşmesi ASELSAN genel Müdürü Haluk Görgün ve SSTEK Yönetim Kurulu Başkanı Harun Çelik tarafından imzalandı. Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi. Sonrasında ise Balcı, Başkan Demir'e laboratuvarları gezdirerek bilgi verdi.