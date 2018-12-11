Savunma Sanayii Başkanı Demir: Yarınki zirvede güzel bir sürprizimiz olacak

Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, yarın gerçekleştirilecek Türk Savunma Sanayii Zirvesi'nde bir sürpriz olacağını açıkladı.

Müjdeli haberi resmi sosyal medya hesabından duyuran Demir, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde yarın yapılacak Türk Savunma Sanayii Zirvesi’nde güzel bir sürprizimiz olacak." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde yarın yapılacak Türk Savunma Sanayii Zirvesi’nde güzel bir sürprizimiz olacak. — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) December 11, 2018

Türk Savunma Sanayii Zirvesi ile sektörde bugüne kadarki en geniş katılımlı buluşmalardan biri gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı himayesinde, SSB tarafından ilk kez düzenlenecek Türk Savunma Sanayii Zirvesi, 12-13 Aralıkta Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Zirve, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak. Açılışta ayrıca Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Savunma Sanayii Başkanı Demir birer konuşma yapacak.