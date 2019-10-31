19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7164
  • 6,3842
  • 276.923
  • 98982.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Savunma Sanayii Başkanı Demir'den F-35 mesajı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin F-35 programı ortaklığı çerçevesinde yükümlülüklerini harfiyen yerine getirdiğini belirterek, 'O konuda hiçbir tereddüdümüz yok. Bu yüzden karşı taraftan gelecek adımlar olumlu olursa hala iddialı bir ortak olmayı sürdürmek istiyoruz.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle Türkiye'de ilk defa düzenlenen "8. Asian/Australian Rotorcraft Forum (ARF 2019)" Sheraton Ankara Hotel'de gerçekleştirildi.

Demir, burada yaptığı konuşmada, Türk savunma sanayisinin gelişimi ve "rotorcraft" programlarına yaklaşımına değinerek, "Türkiye helikopter kullanımında öncü bir ülke konumunda yer alıyor. Her alanda olduğu gibi helikopter ve havacılık alanında da Türkiye olarak önemli proje yatırımları gerçekleştirdik. Yaptığımız yatırımların sonuçlarını görmekten de büyük memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

Demir, konuşmasının ardından HAVELSAN, ROKETSAN ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin de aralarında bulunduğu firmaların stantlarını gezdi. Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Demir, konferansın Türkiye'de düzenlenmesinin, ülkenin helikopter sanayisinde, özellikle de dikey uçuş alanındaki iddiasını perçinleyecek bir adım olduğunu söyledi.

Demir, son dönemde Türkiye'nin ortaya koyduğu projelerin dikkat çekici olduğunun bu etkinlikle gösterildiğine işaret ederek, "Etkinlik, bu projelerimizi ortaya koymak, onları sunmak ve geldiğimiz seviyeyi dünyada bu konuyla ilgilenen endüstriden ve akademiden gelen kişilere anlatma fırsatı veriyor. Böylece uzaktan farkında olunmayan ilerlememizi daha da dikkat çekici olarak göstermiş, bu konuda araştırma yapan akademisyenlerin Türkiye'ye ilgisini artırmış olacağız." ifadelerini kullandı.

- F-35'TE İDDİALI ORTAK OLMAYI SÜRDÜRME İSTEĞİ

Demir, Türkiye'nin F-35 programının ortaklarından biri olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu: "Bu ortaklığımız çerçevesinde yükümlülüklerimizi harfiyen yerine getirmiş bir ülkeyiz. O konuda hiçbir tereddüdümüz yok. Bu yüzden karşı taraftan gelecek adımlar olumlu olursa hala iddialı bir ortak olmayı sürdürmek istiyoruz. Biz zaten hiçbir zaman olumsuz bir duruşta bulunmadık."

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın sözlerini hatırlatan Demir, Nisan 2020'de sistemin aktif olacağını ve kullanıma hazır hale geleceğini bildirdi.

Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretinde Patriot füze sistemiyle ilgili yeni bir teklif beklenip beklenmediğinin sorulması üzerine de gelecek teklifleri değerlendirebileceklerini söyledi.

Sınırda ilginç anlar! Azeri asıllı Rus askeri, Türk askerine böyle seslendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

PTS görüntüleri kan donduran gerçeği ortaya çıkardı!

PTS görüntüleri kan donduran gerçeği ortaya çıkardı!

Beşiktaş'ta yabancı futbolcular imza atmıyor

Beşiktaş'ta yabancı futbolcular imza atmıyor

Kuzey Kore'den Doğu Denizi'nde yeni füze denemesi

Kuzey Kore'den Doğu Denizi'nde yeni füze denemesi

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

Trafik polisi kaçan sürücüyü durdurmak için bunu yaptı!

Trafik polisi kaçan sürücüyü durdurmak için bunu yaptı!

İnanılmaz olay! Ayağına düştü, öldürüyordu!

İnanılmaz olay! Ayağına düştü, öldürüyordu!

Görenleri şaşırtıyor, talep patladı!

Görenleri şaşırtıyor, talep patladı!

2,5 milyonluk vurgun! 24 daireyi 50'den fazla kişiye satıp kaçtı

2,5 milyonluk vurgun! 24 daireyi 50'den fazla kişiye satıp kaçtı
 

POPÜLER HABERLER

Tahir Büyükakın´dan ikiyüzlü Avrupa´ya tarihi ayar!

Tahir Büyükakın´dan ikiyüzlü Avrupa´ya tarihi ayar!

NBA'de ortalık fena karıştı!

NBA'de ortalık fena karıştı!

Mimar Sinan'a yaptırılmıştı! Restorasyonu bitti yarın açılıyor

Mimar Sinan'a yaptırılmıştı! Restorasyonu bitti yarın açılıyor

NBA'in unutulmaz kavgaları

NBA'in unutulmaz kavgaları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019