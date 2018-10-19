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Savunma Sanayii Başkanı'ndan F-35 açıklaması

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: 'F35 Projesi'nin ortakları arasında siyasi zeminde oluşan tartışmaların bir etkisi yok.'

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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in konuşmasından bazın satırbaşları:

"(Altay tankının seri üretimi) Sözleşme görüşmeleri bitti, yarın dahi imzalayabiliriz."

"(Altay tankının seri üretimi) Karasu'daki yatırım durdu, tank projesi gecikecek değerlendirmeleri asılsız."

"(Altay tankının seri üretimi) İlk tankın üretimini sözleşme imzasından sonra 18 ay olarak düşünüyoruz."

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