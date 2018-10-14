Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Muharip Uçak Projesi'nin kapsamlı infografiğini paylaştı

Türkiye’nin kendi savaş uçağını üretmeyi hedeflediği Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi’ne yönelik güçlü teşvik mekanizmaları hayata geçirilirken, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 100 günlük icraat programı kapsamında ‘ön tasarım’ aşamasıyla birlikte proje takvimi başladı. Milli Muharip Uçak'ın 2023'te havalandırmak için çalışmalar sürüyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, sosyal medyadan Milli Muharip Uçak Projesi'nin ilk defa kapsamlı infografiğini paylaştı.

Başkanlık, paylaşımında "Türkiye, Milli Muharip Uçak Projesi sayesinde, beşinci nesil savaş uçağı tasarım ve üretim kabiliyetine sahip sayılı ülkeler arasına girecek" ifadelerini yer verdi.

5. NESİL SAVAŞ UÇAĞI

Projede, yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu ve benzeri teknoloji alanlarındaki çalışmaların sonucunda, Türkiye’nin 5. nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip ülkeler arasında yer alması hedefleniyor. Başkanlık proje için Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ile ana yüklenici sözleşmesi imzaladı. Şirket ise İngiliz BAE Systems ile MMU geliştirmesine yönelik işbirliğine gitti. İki şirket, uçağın geliştirme ve üretim sürecinin bir parçası olan ‘ön tasarım’ aşamasında birlikte çalışacak. Ön tasarım aşamasında hava aracının yanısıra mühendislik, teknoloji, test altyapılarının ve sertifikasyon süreçlerinin geliştirilmesi, muharip uçak tasarımına yönelik kabiliyet kazanılması amaçlanıyor. Ön tasarım aşaması sonunda ise projenin takip eden dönem ve aşamaları için kesintisiz bir geçiş öngörülüyor.

Türkiye, Milli Muharip Uçak Projesi sayesinde, beşinci nesil savaş uçağı tasarım ve üretim kabiliyetine sahip sayılı ülkeler arasına girecek. pic.twitter.com/f2jp7Li3pQ — SSB (@SavunmaSanayii) 13 Ekim 2018

30 İNGİLİZ ANKARA’DA MESAİYE BAŞLADI

Projede, geçen süre içinde uçağın konsept tasarımı tamamlanırken, iki motorlu seçenekle yola devam etme kararı alındı. BAE Systems ile imzalanan anlaşma doğrultusunda Ankara’ya yerleşen 30 İngiliz mühendis çalışmalara dahil oldu. Radar, elekto-optik ve bütünleşik işlemci alanlarında ASELSAN ve TÜBİTAK çalışmalara başladı. Bu çalışmalarla uçağın kritik bileşenlerinin yerli geliştirilmesi amaçlanıyor. Kabinenin 100 günlük programı kapsamında ‘tasarım ve prototip kalifikasyonunu’ kapsayan birinci dönemin ilk aşaması olan ‘ön tasarımına’ geçilerek proje takvimi başlayacak. Sözkonusu dönemin 4 yıl sürmesi öngörülürken TUSAŞ, insan kaynağı ve altyapı yatırımlarıyla bu süreyi 3 yıla çekmek için çaba gösteriyor.

(YeniŞafak)