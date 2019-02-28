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Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan 'PD170 İHA motoru' paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, yerli ve milli İHA motoru PD-170 ile ilgili bir infografik paylaştı. Yeni nesil İHA'lar için geliştirilen PD170 yerli motor, yurt dışından temin edilen motorların yerini alacak.

  • star.com.tr
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Savunma Sanayii Başkanlığı, Twitter hesabından PD170 İHA motorunun özelliklerini tanıtan bir infografik paylaşımı yaptı. SSB'nin "PD170 İHA motorumuz..." notuyla tanıtımını paylaştığı PD170 turbo dizel havacılık motoru yeni nesil İHA'larda kullanılmak üzere tasarlandı.

 

 

MİLLİ İHA İLE İLK UÇUŞ GERÇEKLEŞTİ

Dışa bağımlılığı sona erdirecek ve yeni ortaya çıkan ihtiyaçlara cevap verecek çalışmalar kapsamında geliştirilen PD170 turbo dizel havacılık motoru ile Milli İHA ANKA ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Yeni nesil İHA'lara daha fazla güç ve irtifa yeteneği kazandıracak PD170 motoru yakın zamanda yurt dışından temin edilen motorların yerini alacak.

SSB VE TUSAŞ İŞ BİRLİĞİ İLE GELİŞTİRİLDİ

SSB ve TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş arasında, 2012'de geliştirme sözleşmesi imzalandı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayiine ilk PD170 prototip teslimi, 2017'de gerçekleştirildi. Operatif İHA Motoru Geliştirme Projesi kapsamında Yeni nesil Anka için geliştirilen PD170 motoru, entegre edildiği Anka'yı 2018 yılı sonunda başarıyla gökyüzüne taşıdı.

PD170 İHA MOTORU

Operatif İHA Motoru Geliştirme Projesi kapsamında geliştirilen PD170 turbo dizel havacılık motoru tasarım çalışmaları büyük oranda tamamlandı. 4 farklı motor test düzeneğinde paralel olarak yürütülen olgunlaştırma çalışmalarında, Ocak 2017’deki ilk çalıştırmadan bu yana 4 bin saati aşan motor testi gerçekleştirildi.

Dayanım testleri ve sürekli geliştirilen tasarım çözümleri ile motor, olgunluk seviyesi uçuş testlerine başlanması için yeterli seviyeye ulaştı.

PD170, 20 bin feet yükseklikte sağladığı 170 beygir gücüyle irtifa gücü konusunda sınıfında lider, yakıt tüketimi ve güç/ağırlık oranı konusunda sınıfının en iyilerinden olarak gösteriliyor.

PD170 motorunun bir üst versiyonu olacak PD220 motoruyla ilgili çalışmalara da başlandı. Bu motor, Baykar Makina tarafından geliştirilen yeni nesil Akıncı İHA platformuna da güç verecek. Bu kapsamda tasarım ve entegrasyon çalışmalarının aksamadan yürümesi ve ilk uçuş denemeleri için PD170 motoru Baykar Makina AŞ'ye 30 Eylül 2018’de teslim edildi.

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