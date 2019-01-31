14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2011
  • 5,9853
  • 221.158
  • 105.408
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

TÜBİTAK tarafından geliştirilen ATLAS AÖB 300 adetlik başlangıç seviye ilk üretim için siparişi alındı

TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen ATLAS AÖB, ilk defa yerli bir mühimmata entegre edilerek, entegrasyon testleri ile birlikte 300 adetlik başlangıç seviye ilk üretim için sipariş alındı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Geliştirme (SAGE) tarafından geliştirilen ATLAS Ataletsel Ölçüm Birimi (AÖB), ilk defa yerli bir mühimmata entegre edilerek, entegrasyon testleri ile birlikte 300 adetlik başlangıç seviye ilk üretim için sipariş alındı.
 
Yurtdışına bağımlı olduğumuz, mühimmat sistemlerinin en kritik bileşenlerinden olan Ataletsel Ölçüm Birimi, TÜBİTAK SAGE tarafından ATLAS ailesiyle ülkemize kazandırılmıştır. ATLAS AÖB, yüksek hassasiyet gerektiren seyrüsefer, güdüm ve kontrol uygulamaları için tasarlanmıştır.
 
 
ATLAS AÖB ailesi, çevresel olarak dayanıklı gövde ile kapatılmış, üç adet kapalı döngü fiber optik dönüölçer, üç adet hassas kuvars ivmeölçer ve ilgili hassas elektronik, optik ve mekanik tasarımları içermektedir. ATLAS AÖB, TS(Taktik Seviye) ve TS+ olmak üzere iki farklı varyanta sahiptir.
 
 
 
TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen ATLAS Ataletsel Ölçüm Birimi (AÖB)

Türkçenin ilk matbu eseri: Vankulu Lügati - Tarihte bugün 31 Ocak 1729

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

AP, Guaido'yu 'Geçici Devlet Başkanı' olarak tanıdı

AP, Guaido'yu 'Geçici Devlet Başkanı' olarak tanıdı

Cep telefonunda 12 aylık taksit süresi uzatıldı

Cep telefonunda 12 aylık taksit süresi uzatıldı

FETÖ'nün 13 firari yöneticisi kıskıvrak yakalandı

FETÖ'nün 13 firari yöneticisi kıskıvrak yakalandı

Venezuela'nın muhalif lideri Batı'dan yardım istedi

Venezuela'nın muhalif lideri Batı'dan yardım istedi

Komşuda büyük kriz: Anlaşmadan zararlı çıkacacağız

Komşuda büyük kriz: Anlaşmadan zararlı çıkacacağız

Merakla bekleniyordu: Onay verildi

Merakla bekleniyordu: Onay verildi

Dünyanın en iyisi Türkiye'de: Yerin 20 metre altında bulundu

Dünyanın en iyisi Türkiye'de: Yerin 20 metre altında bulundu

'Menfez paşası' yalanlarıyla hayal gücünün sınırlarını zorladı

'Menfez paşası' yalanlarıyla hayal gücünün sınırlarını zorladı
 

POPÜLER HABERLER

Yer: Hatay! Alev Alev yandı

Yer: Hatay! Alev Alev yandı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Dünyanın en iyi statları listesine Türk damgası!

Dünyanın en iyi statları listesine Türk damgası!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA