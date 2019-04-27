Savunmanın milli güçleri sahnede

Bu yıl 14’üncüsü düzenlenecek Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF), 30 Nisan-3 Mayıs 2019 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde başlıyor. 50’yi aşkın ülkeden 1000’e yakın firmanın katılacağı fuarda Türk savunma sanayiinin ‘yerli ve milli güçleri’ gövde gösterisi yapacak. Bu yıl Baykar, ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, TUSAŞ gibi birçok şirket yüksek teknolojili ürünlerini sergileyecek. Birçok ürün ilk kez görücüye çıkacak. İki yılda bir düzenlenen IDEF’in bir önceki buluşmasına 50 ülkeden 503’ü yabancı, 317’si yerli olmak üzere toplam 820 firma katılmıştı.

İŞBİRLİĞİ FIRSATI

Fuarda önemli ticari bağlantılar kurulmuş ve 2.240 adet randevulu görüşme ve stant ziyareti, 50 imza töreni gerçekleştirilmişti. Fuarı 116 ülkeden 60.754 yerli, 5.028 yabancı olmak üzere toplam 65 bin 782 kişi ziyaret etmişti.

Bu yıl fuarda birçok yenilik yer alacak yeni nesil tank avcısı Kaplan 10, amfibi zırhlı araç ZAHA, elektrikli zırhlı araç Akrep, ‘hayat kurtaran’ zırhlı araç Ejder Yalçın, balistik koruma ürünleri, Deniz Taktik Telsiz Ağı (DETTA) projesi kapsamında geliştirdiği iletişim terminali de fuarda ilk kez görnücüye çıkacak. HAVELSAN da sivil ve askeri alanda yaygın olarak kullanılan küresel konumlama sisteminin (GPS) karıştırıcılardan etkilenmesini önlemek amacıyla Konumbul adı verilen GPS Koruma Sistemi’ni IDEF19’da ilk kez sergileyecek. Türksat AŞ’nin özgün olarak geliştirdiği SOTM anteni IDEF’19’da yerini alacak.

Fuara, S-400 hava savunma sisteminin ihracatçısı Rus Rosoboronexport firması ile Türkiye’nin de program ortağı olduğu F-35 savaş uçaklarının ana üreticisi Lockheed Martin firması da katılacak.

İLK HAVA FÜZELERİ ATIŞA HAZIR

“Göktuğ Projesi ile ilgili son viraja girdik. IDEF’ten birkaç ay sonra atışlı testlerimiz yapılacak. 2020 sonunda projenin artık tamamlanmasını hedefliyoruz. 2020 yılında uçaktan atışlı testlerimizle atışlı testler de tamamlanmış olacak. Sonrasında da seri üretim tarafıyla ilgili gelişmeleri bekleyeceğiz. 2021 yılı içinde ürünün silahlı kuvvetler envanterine girmesini hedefliyoruz” dedi. IDEF’te tanıtacakları yeni ürünlere ilişkin de bilgi veren Okumuş, bu sene fuara sistem seviyesinde 2, alt sistem seviyesinde 3 ürünle katılacaklarını söyledi. Okumuş, “Bu yıl fuarda sert, korunaklı yer altı hedeflerine karşı güdüm kitleriyle kullanılacak mühimmatlar SARB-83 ve SERT-82’nin tanıtımını yapacağız. Bunların dışında da Türk savunma sanayisinin ihtiyacını karşılayacak, yurt dışına bağımlı olduğumuz bazı alt bileşenlerle ilgili ürünlerimizi sergileyeceğiz” diye konuştu.

ZAHA’DAN ÇIKARMA