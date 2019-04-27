Savunmanın milli güçleri sahnede
İki yılda bir yapılan IDEF, 30 Nisan’da kapılarını açıyor. 50’yi aşkın ülkeden 1.000’e yakın firmanın katılacağı fuarda Türk savunma sanayiinin ‘yerli ve milli güçleri’, gövde gösterisi yapacak. Fuarda önemli ticari bağlantıların kurulması hedefleniyor.
Bu yıl 14’üncüsü düzenlenecek Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF), 30 Nisan-3 Mayıs 2019 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde başlıyor. 50’yi aşkın ülkeden 1000’e yakın firmanın katılacağı fuarda Türk savunma sanayiinin ‘yerli ve milli güçleri’ gövde gösterisi yapacak. Bu yıl Baykar, ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, TUSAŞ gibi birçok şirket yüksek teknolojili ürünlerini sergileyecek. Birçok ürün ilk kez görücüye çıkacak. İki yılda bir düzenlenen IDEF’in bir önceki buluşmasına 50 ülkeden 503’ü yabancı, 317’si yerli olmak üzere toplam 820 firma katılmıştı.
İŞBİRLİĞİ FIRSATI
Fuarda önemli ticari bağlantılar kurulmuş ve 2.240 adet randevulu görüşme ve stant ziyareti, 50 imza töreni gerçekleştirilmişti. Fuarı 116 ülkeden 60.754 yerli, 5.028 yabancı olmak üzere toplam 65 bin 782 kişi ziyaret etmişti.
Bu yıl fuarda birçok yenilik yer alacak yeni nesil tank avcısı Kaplan 10, amfibi zırhlı araç ZAHA, elektrikli zırhlı araç Akrep, ‘hayat kurtaran’ zırhlı araç Ejder Yalçın, balistik koruma ürünleri, Deniz Taktik Telsiz Ağı (DETTA) projesi kapsamında geliştirdiği iletişim terminali de fuarda ilk kez görnücüye çıkacak. HAVELSAN da sivil ve askeri alanda yaygın olarak kullanılan küresel konumlama sisteminin (GPS) karıştırıcılardan etkilenmesini önlemek amacıyla Konumbul adı verilen GPS Koruma Sistemi’ni IDEF19’da ilk kez sergileyecek. Türksat AŞ’nin özgün olarak geliştirdiği SOTM anteni IDEF’19’da yerini alacak.
Fuara, S-400 hava savunma sisteminin ihracatçısı Rus Rosoboronexport firması ile Türkiye’nin de program ortağı olduğu F-35 savaş uçaklarının ana üreticisi Lockheed Martin firması da katılacak.
İLK HAVA FÜZELERİ ATIŞA HAZIR
“Göktuğ Projesi ile ilgili son viraja girdik. IDEF’ten birkaç ay sonra atışlı testlerimiz yapılacak. 2020 sonunda projenin artık tamamlanmasını hedefliyoruz. 2020 yılında uçaktan atışlı testlerimizle atışlı testler de tamamlanmış olacak. Sonrasında da seri üretim tarafıyla ilgili gelişmeleri bekleyeceğiz. 2021 yılı içinde ürünün silahlı kuvvetler envanterine girmesini hedefliyoruz” dedi. IDEF’te tanıtacakları yeni ürünlere ilişkin de bilgi veren Okumuş, bu sene fuara sistem seviyesinde 2, alt sistem seviyesinde 3 ürünle katılacaklarını söyledi. Okumuş, “Bu yıl fuarda sert, korunaklı yer altı hedeflerine karşı güdüm kitleriyle kullanılacak mühimmatlar SARB-83 ve SERT-82’nin tanıtımını yapacağız. Bunların dışında da Türk savunma sanayisinin ihtiyacını karşılayacak, yurt dışına bağımlı olduğumuz bazı alt bileşenlerle ilgili ürünlerimizi sergileyeceğiz” diye konuştu.
ZAHA’DAN ÇIKARMA
FNSS, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi zırhlı araç ihtiyacını karşılamak için geliştirdiği ZAHA’nın ön prototipini ilk kez IDEF’te sergileyecek. ZAHA’nın benzerlerine göre, araç içinde taşınacak personel sayısı, balistik ve mayın koruma seviyesi, karada ve suda sağlanacak performans kriterlerinde üstünlükleri olacak. ZAHA, zırhlı amfibi hücum araçlarına 21. yüzyıl teknolojisini getirecek. Hem denizde hem karada kullanılacak.
ASELSAN’IN YENİ 'GURU'SU GÖREVE BAŞLADI
ASELSAN, farklı yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üreten bileşenlerin enerji depolama üniteleri ve dizel jeneratörle birlikte kullanıldığı konteynere entegre edilmiş taşınabilir hibrit enerji sistemlerine yenisini ekledi. Sistem IDEF’19’da ilk kez sergilenecek. Sistem, sahip olduğu yüksek verimli güneş panelleri ve güçlü rüzgar türbiniyle güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üretiyor. Yüksek kapasiteli bataryaları sayesinde yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen enerjiyi en zorlu çevre koşullarında depolayan Guru Kompakt, temiz, sürekli ve güvenilir enerji elde edilmesini sağlıyor. Hem bağımsız tek enerji kaynağı hem de elektrik şebekesi ve dizel jeneratörlere yedek olarak kullanılabilen Guru Kompakt, otomatik devreye girerek kritik askeri sistemleri saatlerce besleyebiliyor. Guru Kompakt, özgün, yüksek dayanımlı, ergonomik ve hızlı kurulabilir tasarımıyla da öne çıkıyor.
SAVAŞ GEMİSİ 7/24 AĞDA KALACAK
Savunma Sanayii Başkanlığı’nın, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyaçları doğrultusunda başlattığı Deniz Taktik Telsiz Ağı (DETTA) projesi kapsamında geliştirdiği iletişim terminali, IDEF19’da sergilenecek yeni ürünlerden biri olacak. Deniz Kuvvetleri unsurlarını ağ destekli (IP) yetenek altyapısına kavuşturacak olan terminal, savaş gemilerinin denizdeyken de limandaymış gibi TSK Entegre Muhabere Sistemi’nin bir parçası olarak operasyon icra ederken dahi ağda kalmasını sağlayacak.
100 İHA’YA AYNI ANDA TAKİP
Sabit-kanat ve döner kanat Mini/Mikro İnsansız Hava Araçları tehdidine yönelik ACAR Gözetleme Radarı ürün ailesini genişleten ASELSAN, ACAR-İHA Gözetleme Radarı ile IDEF19’da yer alacak. Aynı anda 100 hedefi takip edebilen ACAR-İHA, mini-mikro İHA hedeflerini ortamdaki diğer hedeflerden ayırarak otomatik olarak sınıflandırabiliyor.
YENİ NESİL TANK AVCISI
Türkiye’nin ‘yeni nesil tank avcısı’ olarak göreve hazırlanan paletli araç Kaplan 10 da IDEF19’da ilk kez sergilenecek ürünler arasında. FNSS tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen ve yeni nesil tank avcısı olarak nitelendirilen Kaplan 10’un, yıl içinde proje kalifikasyon testlerinin tamamlanmasının ardından teslimatlarına başlanacak.
EJDER HAYAT KURTARACAK
Dünya genelindeki kullanıcılara 5 farklı konfigrasyonda Ejder Yalçın zırhlısı teslim eden Nurol Makina, talep üzerine aracın ambulans sürümünü üretti. Ejder Yalçın’ın zırhlı ambulans versiyonu ilk kez IDEF’19’da sergilenecek. Nurol Makina ve Sanayi AŞ Genel Müdür Yardımcısı Anıl Karel “Ejder Yalçın, zırhlı ambulans versiyonu ile dünyanın tercihi olmaya devam edecek” dedi.
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