SB-1 Defiant’ın ilk uçuşu gecikiyor
Sikorsky-Boeing SB-1 Defiant’ın ilk uçuşu, test denemelerinde yaşanan “küçük” sorunların ardından 2019’a kadar ertelenebilir.
Birkaç hafta öncesine kadar, SB-1 Defiant’ın ilk uçuşunu 2018'de gerçekleştirmesi bekleniyordu. Ancak, denemeler sırasında helikopterin aktarma sistemlerinde yeni sorunlar görüldü.
İki şirket şimdi düzeltme sürecini uyguluyor. Böylece denemeler bir veya iki hafta içinde tekrar çalışmaya başlayabilir.
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Helikopterin ilk kez geçen sene uçması bekleniyordu, ancak kompozit rotor kanadı üretim süreciyle ilgili sorunlar gecikmeye neden oldu.
(C4Defence)
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