SB-1 Defiant’ın ilk uçuşu gecikiyor

Birkaç hafta öncesine kadar, SB-1 Defiant’ın ilk uçuşunu 2018'de gerçekleştirmesi bekleniyordu. Ancak, denemeler sırasında helikopterin aktarma sistemlerinde yeni sorunlar görüldü.

İki şirket şimdi düzeltme sürecini uyguluyor. Böylece denemeler bir veya iki hafta içinde tekrar çalışmaya başlayabilir.

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Helikopterin ilk kez geçen sene uçması bekleniyordu, ancak kompozit rotor kanadı üretim süreciyle ilgili sorunlar gecikmeye neden oldu.

(C4Defence)