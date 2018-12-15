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SB-1 Defiant’ın ilk uçuşu gecikiyor

Sikorsky-Boeing SB-1 Defiant’ın ilk uçuşu, test denemelerinde yaşanan “küçük” sorunların ardından 2019’a kadar ertelenebilir.

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Birkaç hafta öncesine kadar, SB-1 Defiant’ın ilk uçuşunu 2018'de gerçekleştirmesi bekleniyordu. Ancak, denemeler sırasında helikopterin aktarma sistemlerinde yeni sorunlar görüldü.
 
İki şirket şimdi düzeltme sürecini uyguluyor. Böylece denemeler bir veya iki hafta içinde tekrar çalışmaya başlayabilir.
 
<img src=https://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2018/12/15/151220181301453428647_3.jpg >
 
Helikopterin ilk kez geçen sene uçması bekleniyordu, ancak kompozit rotor kanadı üretim süreciyle ilgili sorunlar gecikmeye neden oldu.
 
(C4Defence)

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