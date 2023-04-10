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Bilim-Teknoloji

Selçuk Bayraktar açıkladı: TB3 ve Kızılelma'nın TCG Anadolu'ya konuşlandırılacağı tarih belli oldu

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 'Muharebe tarihinde devrim olacak. TCG Anadolu SİHA'larla tarihi bir dönüşüme öncülük edecek. Bayraktar TB3 2024 yılında, Bayraktar Kızılelma MİUS 2025'te TCG Anadolu'ya konuşlandırılacak' dedi.

10 Nisan 2023 Pazartesi 17:00 - Güncelleme:
Selçuk Bayraktar açıkladı: TB3 ve Kızılelma'nın TCG Anadolu'ya konuşlandırılacağı tarih belli oldu
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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar açıklama yaptı.

Selçuk Bayraktar'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"TB3, 2024 yılında gemide çalışmaya başlayacak. Kızılelma'yı da 2023'ün sonuna kadar üretime hazır hale getireceğiz. 2025'de de gemide görev yapmaya başlayacak."

"İHA'larımızın TCG Anadolu gemisi gibi kısa pistli gemilerde görev yapması, muharebe tarihinde bir devrim olacaktır."

"Bütün dünya SİHA'larımızın muharebedeki oyun kurucu hatta oyun bozucu rolünü görmüş oldu"

"İnsansız bir savaş uçağını böylesine kısa pistli bir gemiye indirip-kaldırmak, savunma sanayi açısından da dünyaya damgasını vuracaktır"

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