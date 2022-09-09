Selçuk Bayraktar 'bor madeni' iddialarını yalanladı

Baykar Savunma Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak Bor ile çalışan İHA iddialarını yalanladı.

Bayraktar, yaptığı paylaşımda, "Birkaç gündür sosyal medyada dolaşımda bulunan paylaşımlar üzerine; Bor madeni ile uçan İHA'larla alakalı herhangi bir açıklamam olmamıştır. Böyle bir konu üzerinde çalışmamız da vaki değildir." ifadelerine yer verdi.