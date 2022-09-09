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Bilim-Teknoloji

Selçuk Bayraktar 'bor madeni' iddialarını yalanladı

Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Bor madeni ile uçan İHA'larla alakalı herhangi bir açıklamasının olmadığını duyurdu.

9 Eylül 2022 Cuma 16:20 - Güncelleme:
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Baykar Savunma Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak Bor ile çalışan İHA iddialarını yalanladı.

Bayraktar, yaptığı paylaşımda, "Birkaç gündür sosyal medyada dolaşımda bulunan paylaşımlar üzerine; Bor madeni ile uçan İHA'larla alakalı herhangi bir açıklamam olmamıştır. Böyle bir konu üzerinde çalışmamız da vaki değildir." ifadelerine yer verdi.

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