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Selçuk Bayraktar: Çin’in İHA’sı uçamadı biz rekor kırdık

Türkiye'nin ilk milli S/İHA Sistemi Bayraktar TB2'nin mimarı olan Selçuk Bayraktar, katıldığı programda açıklamalarda bulundu. Kuveyt’te katıldıkları bir testte Çin’in İHA’sı zor şartlar nedeniyle kalkış yapamazken, Bayraktar TB2’nin rekor kırdığını anlattı.

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CNNTÜRK canlı yayınına katılan, yerli ve milli İHA’ların uluslararası arenada rakiplerini zorladığını belirten Selçuk Bayraktar, geliştirilen modellerin yabancı ülkelerde kendini kanıtladığını vurguladı.
 
Bayraktar şu ifadeleri kullandı: “Geçenlerde Kuveyt’te bir demoya katıldık. Çöl şartlarında ki en zor şarttır bu. Orada Amerika’nın ve Çin’in İHA’sı da vardı yarışmada. Bizim uçak 27 saat havada kaldı Türkiye’nin de rekorunu kırdı. Çin İHA’sı uçamadı. Onların geniş pazarı var, dünyada satıyorlar. İlk kez denediler olmadı. Aylar sonra bir deneme daha yaptılar yine kalkamadılar. Gündüz şartlarında sıcaklık 65-70 dereceye kadar çıkabiliyordu, kum tozu da şartları zorlaştırıyordu. Bizimki 27 saat uçtu. O kadar sıcaklık olmasa 30 saat bile uçabilirdi. Bu kendi sınıfında ciddi bir rekor. Neredeyse dünya rekoru diyebiliriz. O gündüz şartlarında, temmuz ayında, ABD’lilerin İHA’sı da kalkamadı bildiğim kadarıyla.”
 

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