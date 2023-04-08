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Bilim-Teknoloji

Selçuk Bayraktar paylaştı: Gönlümüzün aktığı yer...

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen İHA/SİHA'ların üretildiği Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ne ilişkin bir video paylaştı.

AA8 Nisan 2023 Cumartesi 00:28 - Güncelleme:
Selçuk Bayraktar paylaştı: Gönlümüzün aktığı yer...
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Baykar, sosyal medya hesabından Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nden ramazan süslemelerinin yer aldığı görüntüler paylaştı.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi 200 bin metrekare arsa üzerine kurulu ve dünyanın en nitelikli sosyal donatılarına sahip tesisi özelliği taşıyor.

Üretim, mekanik ve elektronik entegrasyon fazları bir arada olan 58 bin metrekarelik AR-GE Tasarım Merkezi tesiste 13 farklı mühendislik disiplini bir arada çalışıyor.

Merkezde 100 bin metrekare kapalı alanda kurulu üretim ve entegrasyon tesisleri mevcutken 24 bin metrekarelik Baykar Park'ın içinde suni çim futbol sahası, basketbol ve voleybol sahaları ile yürüyüş parkuru bulunuyor. Bunun yanında AR-GE ve Tasarım Merkezi içinde mescid, konferans salonu, cep sineması, iki kapalı havuz, hamam, sauna, spa merkezi ve fitness salonu yer alıyor.

Çocuk sahibi çalışanlar için kreş imkanının sunulduğu merkezde 45 oda / 70 yataklı konaklama tesisi, 670 kişilik oturma kapasitesine sahip yemekhane, 2 kafeterya, 440 araçlık, 22 bin metrekare otopark binası bulunuyor.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tesisin görüntülerini paylaşarak, "Teknoloji Kampüsümüz. Gönlümüzün aktığı yer. Evimiz." ifadesini kullandı.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise "Yüksek teknoloji ile milli değerlerimizin harmanlandığı, dünyanın en nitelikli sosyal donatılarına sahip, insan odaklı kampüsümüz Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi." paylaşımında bulundu.

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