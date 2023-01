Selçuk Bayraktar paylaştı: Ülkemizin yarınlarını inşa ediyoruz

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Türkiye'ye dönme hikayesini anlattığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Binlerce beğeni alan videoya Bayraktar, "Biz ekibimizi maddiyatla, mühendislik güdüleriyle motive etmiyoruz. Biz birlikte ülkemizin yarınlarını inşa ediyoruz." şeklinde hem Türkçe hem de İngilizce not düştü.

Türkiye'ye neden döndüğünü anlattığı videoda Bayraktar, şunları aktarıyor:

"Bizim kendi ülkemiz için bunları geliştirmemiz kadar ulvi bir şey yok. Yani maddiyat olabilir, evet. Kendinizi mühendis olarak en iyi şekilde tatmin edebilirsiniz ama işin bir de manevi tarafı var. Ülkeye olan borcumuz, vazifemiz yok mu? Evvela böyle bir çalışma yapacaksam elbette kendi ülkem yapacağım. Ülkemin üstüne üstlük başı bu kadar dertteyken. Yani bu ekibi öyle parayla, maddiyatla veya mühendislik güdüleriyle motive edemezsiniz ki. Biz ülkemizin yarınlarını inşa ediyoruz. Tam bağımsız yarınını inşa ediyoruz. Milletimizin faydasına bu işi yapıyoruz diyerek ancak motive edebilirsiniz zaten insanlar da bu inançla motive olup Baykar'da sabahlara kadar çalışıyorlar. Yoksa başka yerlere de gidebilirler, çok daha yüksek maaş veren yurt dışında firmalarda da kendilerine yer bulabilirler ama mesela böyle bir şey görmüyoruz. Çünkü oraya gittiği zaman çok önemli bir şey kaybedecek. Bu manevi motivasyonunu kaybedecek. Yani insanları böyle şayet maddi havuçlarla motive etmeye kalkarsanız, bunun bilimsel deneyi de var, sosyal deneyi de var, işiniz çok zor. Çok başarılı sonuç almanız mümkün değil. Başkası daha büyük havuç verdiğinde hemen oraya kaçar. Onun dışında o maddi havuçların hiçbiri tam istediğiniz sonucu da vermez. Baykar'ın hikayesinde biraz bu var. Benim Türkiye'ye dönme hikayemde de aslında bu anlamın tamamlanması var. Evet çok önemli yerlerde, dünyanın en iyi okulunda okuyor olabilirsiniz ama buna bir anlam katmanız gerekiyor, yaptığınız bütün işlere."

❝Biz ekibimizi maddiyatla, mühendislik güdüleriyle motive etmiyoruz. Biz birlikte ülkemizin yarınlarını inşa ediyoruz.❞



❝We do not motivate our team with material or engineering incentives. We are building our country's future together.❞



#Tbt pic.twitter.com/usaxreEkCa