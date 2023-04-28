TEKNOFEST heyecanı sürüyor! Selçuk Bayraktar: Dünya takdir ederken içeriden köstek olanlar var

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Teknofest 2023 açılışında konuştu.

Bayraktar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"İlk andan itibaren birbirimize sarıldı, kenetlendik, bu badireyi aşabilmek için seferber olduk. T3 Vakfı ve TEKNOFEST gönüllüsü genç kardeşlerimle birlikte afetzedelere, diğer gönüllülere destek olmak adına birçok kez deprem bölgesinde bulunduk, bulunmaya devam edeceğiz. Bu yardım seferberliğinde gönüllü olarak sayısız gönüle giren kardeşlerime çok teşekkür ederim. Afetzede kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız.

TEKNOFEST 2023'E BAŞVURAN GENÇ KARDEŞLERİMİZİN SAYISI 1 MİLYONU AŞTI

Yarınlarımız inşallah daha güvenli olacak. TEKNOFEST dünden bugüne zihinlerde başlayan sessiz bir devrimin adı oldu. Bu sessiz devrimin dalgaları her geçen gün genişliyor. 2018'de yola çıkarken teknoloji yarışmalarına 20 bin genç kardeşimiz başvurmuştu. Aradan geçen bu kısa sürede TEKNOFEST 2023'e başvuran genç kardeşlerimizin sayısı 1 milyonu aştı.

Ben teknoloji geliştireceğim diyen 1 milyondan fazla gencimiz TEKNOFEST yarışmalarına katılmak için takımlar kurdu, projeler geliştirdi.

Değerli genç kardeşlerim bugün 6'ncı yılında olan TEKNOFEST adeta kıvılcım gibi başladı, çığ gibi büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl can Azerbaycan'da da TEKNOFEST düzenledik, inşallah dost ve kardeş ülkelerde bu hayal büyüyerek gelişecek, deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelediğimiz İzmir ve Ankara'da Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını inşallah TEKNOFEST ile taçlandıracağız. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında İzmir'de TEKNOFEST düzenlemeye var mıyız?

"TEKNOFEST'İN HER DAİM YAŞAMASI LAZIM"

Medeniyetimizin bilim ve teknolojideki yürüyüşü işte buradaki TEKNOFEST nesli ile devam edecek. Geçmişimizde olduğu gibi medeniyetimizin teknoloji ile bağlarının kopmaması, dünya sahnesi ile hak ettiği yerde olması için TEKNOFEST'in her daim yaşaması lazım.

Bizim hikayemiz üzerinden anlatmak istiyorum. Küçük bir ekiple ülkemizin ilk milli güdüm sistemine sahip insansız hava aracı Bayraktar Mini ile yola çıktık. Kazandığımız tecrübe ile dünya harp tarihini değiştiren Bayraktar TB-2'yi geliştirdik. 6 tonluk Bayraktar AKINCI'yı ordumuza teslim ettik. Milli insansız savaş uçağımız KIZILELMA'yı uçurduk. Geliştirdiğimiz bu platformlar bizler için tarihe ve milletimize karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek adına iftihar vesilesi oldu.

En büyük eseriniz, yaptığınız en büyük iş nedir derse tek kelimeyle TEKNOFEST derim. TEKNOFEST bu saydığım eserlerin nicelerini yapacak gençlerin yetiştiği bir iklim. TEKNOFEST özlediğimiz özgüveni milletçe hissettiğimiz adres. En iyisini biz yaparız diyenlerin projelerinin yükseldiği bir platform. TEKNOFEST'in devam etmesi her yıl daha da büyümesi bir tercih değil, zorunluluktur.

"MAZLUMUN 7 İKLİM DOSTLARI DOKUNABİLİR"

Daha önce de anlatmıştım. En ileri teknolojiye sahip İHA'yı, uçağı da yapsanız önüne koyulacak tahta bir plastik takoz uçmasına engel olur. Geliştirilen müthiş teknoloji basit bir takozu dahi geçemez. SİHA'larımızı geliştirirken de milli teknoloji hamlesi yolculuğunu büyütmek için maalesef takoz koymak isteyenlerle karşılaştık hala daha karşılaşmaya devam ediyoruz.

İçeriden köstek olmaya, takoz koymaya niyetlenenler var. Sizler de şahit oldunuz ne dediler? Dokunacaklarmış, bir kez de buradan söyleyeyim. Dokunacağız dedikleri tüm milli platformlarımıza sadece sizler, aziz milletimizin evlatları ve mazlumun 7 iklim dostları dokunabilir.

Bu uçaklara yalnızda tam bağımsız Türkiye hayali ile yanıp tutuşan güzel çocuklar dokunabilir. O güzel çocuklar ki uçan kanatlarla ülkemizi semaların da ötesine taşıyacaklar.

Bu meydanın tek bir hedefi var o da ülkemizin dost ve kardeş coğrafyalarımızın tam bağımsız ve müreffeh yarınları için milli teknoloji hamlesi vizyonunu gerçekleştirmektir.

Türkiye'nin istikbalini yabancı şirketler değil, milli teknoloji hamlesini Türk gençlerinde görenlerin meydanıdır.

Ecdadımızın yaptığı gibi kurtuluş için Ergenekon'da dağ eritmeyi yeni çağ başlatmak için gemileri karadan yürütmeyi de biliriz."