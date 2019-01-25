14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2752
  • 5,9882
  • 217.713
  • 101.675
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Selçuk Bayraktar'dan Bayraktar TB2 paylaşımı: Formula 1 ekibi gibi

BAYKAR Teknik Müdürü Bayraktar, 2011 yılında ilk operasyonel görevini yapan İHA'nın acilen bakımlarının yapılıp görevine devam etmesi için sarfedilen emeği anlattı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

BAYKAR Teknik Müdürü Bayraktar, 2011 yılında ilk operasyonel görevini yapan İHA'nın acilen bakımlarının yapılıp görevine devam etmesi için sarfedilen emeği anlattı. TM Dijital Haber Merkezi BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "3 Aralık 2011 sabah 03:34 Bayraktar TB2 İHA henüz envantere girmiş, 20 saatlik sıcak takip sonrası dönmüş ve acilen bakımlarının yapılıp görevine devam etmesi gerekiyor. Ekip Formula 1 ekibinin Pit stop alanındaki gibiçalışıyor ve İHA görevine devam ediyor." paylaşımında bulunarak o ana ait fotoğrafı paylaştı.

Bayraktar sosyal medya hesabından yer yer "Seyir Defteri" isimli paylaşımlarda bulunuyor ve bu paylaşımlarda Bayraktar İHA'nın gelişim sürecinde yaşanan güçlükleri anlatıyor. Yine geçtiğimiz günlerde yaptığı bir "Seyir Defteri" paylaşımında Bayraktar, 2009 yılında ilk uçuşunu gerçekleştiren Taktik İHA prototipinin envantere girme sürecinde yaşanan güçlükleri anlatmış, “Büyük bir milli başarıyı ve ilki görmezden gelen ve birilerinin maşası olan askerî yetkililer, o dönemde Genel Müdürümüz Haluk Bayraktar’ı tutuklamaya dahi kalktılar.” açıklamasında bulunmuştu.

Beytüşşebap Kaymakamı Pendik, babası için Kürtçe mevlit okuttu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Korkaklar zafer anıtı dikemez'

'Korkaklar zafer anıtı dikemez'

MHP İl Başkanı görevinden alındı

MHP İl Başkanı görevinden alındı

Trump'ın sağ kolu gözaltına alındı

Trump'ın sağ kolu gözaltına alındı

Güvenlik güçleri FETÖ'ye ait okulların yönetimini devraldı

Güvenlik güçleri FETÖ'ye ait okulların yönetimini devraldı

Berlin'den Venezuela açıklaması: Meşru başkan olamaz

Berlin'den Venezuela açıklaması: Meşru başkan olamaz

Bakan Akar'dan müjde: Kısa sürede çözeceğiz

Bakan Akar'dan müjde: Kısa sürede çözeceğiz

Haberi Çavuşoğlu verdi: Çalışmalar başlayacak

Haberi Çavuşoğlu verdi: Çalışmalar başlayacak

182 teröristin serbest bırakılması AB ülkesini karıştırdı

182 teröristin serbest bırakılması AB ülkesini karıştırdı
 

POPÜLER HABERLER

Hortum anında ne yapmalı?

Hortum anında ne yapmalı?

Rusya'nın insansız savaş uçağı Okhotnik-B ilk kez yüzünü gösterdi

Rusya'nın insansız savaş uçağı Okhotnik-B ilk kez yüzünü gösterdi

Afyon lokumu 50 ülkeye ihraç ediliyor

Afyon lokumu 50 ülkeye ihraç ediliyor

ABD’nin UFO belgeleri yayınlandı

ABD’nin UFO belgeleri yayınlandı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA