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Selçuk Bayraktar’dan İngiliz Guardian’a yanıt

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar The Guardian’ın Türkiye’nin SİHA teknolojisinin İngiltere’den gelen teknoloji ile geliştirildiği iddialarına yanıt verdi. Bayraktar “Çok daha gelişmişini, uygun maliyete kendimiz özgün tasarlayıp ürettik.” ifadeleriyle Guardian’ı yalanladı.

  • star.com.tr
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Selçuk Bayraktar’dan Guardian’a yanıt: Sizden almadık kendimiz ürettik
 
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar The Guardian’ın Türkiye’nin SİHA teknolojisinin İngiltere’den gelen teknoloji ile geliştirildiği iddialarına yanıt verdi. Bayraktar “Çok daha gelişmişini, uygun maliyete kendimiz özgün tasarlayıp ürettik.” ifadeleriyle Guardian’ı yalanladı.
 
İngiltere'nin günlük gazetelerinden Guardian'da Çarşamba günü yayınlanan bir Bethan McKernan ve Dan Sabbagh imzalı haberde Türkiye'nin İHA/SİHA teknolojilerinin gelişiminde İngiltere'den alındığını iddia ettikleri "Mekanik kilit" sisteminin önemli bir rol oynadığı iddia edildi. Haberde haberde EDO MBM Technology şirketinin ürettiği füze kilit sistemi olmadan Türkiye'nin bu kapasiteye ulaşamayacağı öne sürüldü. Bu sistemin Türkiye'nin drone teknolojisinde ilerlemesinin önemli kilometre taşı olduğu öne belirtildi.
 
SELÇUK BAYRAKTAR’DAN İNGİLİZ GAZETECİYE YERLİ VE MİLLİ CEVAP
 
Guardian'ın bu haberine Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dan yalanlama geldi. Selçuk Bayraktar İngiliz gazeteci Bethan McKernan’ın tweetini alıntılayarak gazetenin iddiasının asılsız olduğunu ve sistemin yerli ve milli imkanlarla daha ucuza geliştirildiğini vurguladı.
 
Bayraktar sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Mekanik kilit. Sizden almıyoruz, hiç almadık. Her koşulda çalışmadığı gibi çok pahalı. Çok daha gelişmişini, uygun maliyete kendimiz özgün tasarlayıp ürettik. Şurasını doğru yazmışsınız, Türkiye SİHA teknolojisinde dünyada ilk 3’te. Kendi göbeğini kendin kes" ifadelerini kullandı.

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