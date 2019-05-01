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'Siber güvenlikte 11. sıraya çıktık'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından düzenlenen “Siber Yıldız 2019 Yarışması Ödül Töreni’nde yaptığı konuşmada “Uluslararası Telekomünikasyon Birliği tarafından ülkelerin siber güvenlik konusundaki olgunluğunu ölçmekte kullanılan Global Siber Güvenlik Endeksi verilerine göre Türkiye, Avrupa’da 22’nci sıradan 11’inci sıraya, dünya genelinde ise 175 ülke arasında 43’üncü sıradan 20’nci sıraya yükseldi.” dedi.

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Turhan, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin, iş hayatından gündelik yaşama kadar her alanda yeni imkan ve kabiliyetlere imkan sunduğu gibi, ülkeler arasındaki sınırları da ortadan kaldırdığını söyledi.  

SANAL AĞ PROJESİ

Türkiye’nin siber alanda sorun yaşamaması, hiçbir vatandaşın ve kurumun zarar görmemesi için çalıştıklarına işaret eden Turhan ”BTK, kamu kurum ve kuruluşları arasındaki veri iletişiminin güvenli olarak gerçekleşmesini sağlamak amacıyla KamuNet-Kamu Sanal Ağı Projesi’ni yürütüyor” ifadelerini kullandı.

Hem yarıştılar hem de eğlendiler!

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