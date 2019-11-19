Siber güvenlikte yerli hamle

Türkiye’nin dijital dönüşümünde yerli ve milli yazılım firmaları söz sahibi olmaya başladı. Dünya standartlarında üretim yapan şirketler, yazılım konusunda yurtdışı bağımlılığını da azaltıyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin ‘kamuda dijital dönüşüm’ kapsamında yaptığı çalışmalara destek veren siber güvenlik firmaları, 4. Kamu Bilişim Zirvesi’nde bir araya geldi.

KÜRESEL BAŞARI HEDEFİ

Zirveye katılan siber güvenlik firmalarından May Cyber Technology Şirketi Kamu Satış Direktörü Fazıl Ekici, “10 kullanıcıdan fazla bilgisayar sistemi olan her yapı için siber güvenlik önlemi alınması gerekiyor. Çok büyük kamu kurumları, bakanlıklar, bankalarla çalışıyoruz. Tamamen yerli ve milli ürünler üretiyoruz. Yüzde 91’in üzerinde yerlilik belgemiz var. Dijital dönüşüm hareketinde yerli ve milli yazılım firmalarının global anlamda söz sahibi olması için çalışıyoruz” diye konuştu. Fast Şirketler Grubu’nun İcra Kurulu Başkanı Haldun Ahmet Sakarya ise “Türkiye’nin dijital dönüşümünde önemli bir rol üstlendik. Kamu kurumlarının analiz ve onların iç haritalarını çıkardıktan sonra onları dijitalleşmeye götürecek bir yapı oluşturduk. Bununla ilgili e-dijital dönüşüm modülleri oluşturduk. Bu dijitalleşmeyle kamu kurumlarının kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanmasını sağlamayı amaçladık. Dijital dönüşümde Türkiye en önde ülkelerden bir tanesi. Yazılımlarımızı dünya standartlarında üretiyoruz. Amacımız yerli ve milli üretimle dışa bağımlılığı azaltmak. Yazılımlarımızı uluslararası arenaya taşımak ve bir çok ülkeye ihraç etmeyi hedefliyoruz” dedi.

VERİ ÜLKEDE KALMALI

Kotto Bilişim Firması yetkilisi Celal Ünalp ise Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin önlerine koyduğu yol haritası kapsamında “Kendi verimizin kendi ülkemizde kalması” parolasıyla çalıştıklarını söyledi.

Ürünlerinin tamamının yerli ve milli teknolojiyle yapıldığına dikkati çeken Ünalp, “Ülkemizin dijital dönüşümünün yerli ve milli olması en büyük arzumuz. 2023 vizyonu için de en önemli hedeflerinden bir tanesi. Biz de buna yerli yazılımlarımızla katkı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

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