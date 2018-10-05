Sınır güvenliğinde milli proje atağı
Askeri radar ve sınır güvenliği alanında Türk firmalarının geliştirdiği yerli ve milli ürünler, görücüye çıktı.
- STAR
Askeri radar ve sınır güvenliği alanında Türk firmalarının geliştirdiği yerli ve milli ürünler, görücüye çıktı. Ankara MÜSİAD’ın düzenlediği zirvede tanıtılan ürünler arasında düşürülemeyen İHA’lar ve hayat kurtaran mayın dedektörleri de var.
ASİS
Düşürülemeyen İHA yolda
Asis tarafından geliştirilen, kar, fırtına, tipi gibi zorlu iklim ve hava koşullarında keşif ve gözetleme yapabilen İHA zirvede ilk kez tanıtıldı. Yüz tanımlama sistemleriyle entegre çalışabilen İHA’nın drone savarlar tarafından düşürülmemesi için Ar-Ge çalışmaları tamamlanmak üzere.
TURAÇ
İllegal göçlere caydırıcı çözüm
Sınır güvenliğinde kullanılan öldürücü olmayan mühimmatların da tanıtımı yapıldı. Öldürücü olmayan mühimmatlar sayesinde sınırlardaki terör harici illegal geçişlerde caydırıcılık sağlanabiliyor. Turaç firması tarafından geliştirilen öldürücü olmayan fişekler, güvenlik güçlerinin envanterindeki neredeyse tüm standart silahlara uyumlu olarak üretiliyor.
OES
Deniz sınırlarının güvenliği için cihaz
Her gemide bulunması gereken GPS cihazı ilk kez yerli olarak üretildi. Kayacı Grup bünyesindeki OES Denizcilik tarafından üretilen GPS Navigator, kendi özel navigasyon sistemine sahip. OES Denizcilik, bir gemiyi bir noktadan diğer noktaya insan gücü kullanmadan götüren Auto Pilot cihazını da tanıttı. Özellikle mayın tarama gemileri ve dar kanalda seyir yapan gemiler için tasarlanan cihaz, alanındaki ilk yerli ürün.
ASELSAN
Tehditleri tespit ediyor
Güvenlik birimlerinin belirli süreli gelişen gözetleme ve güvenlik ihtiyacını karşılamak üzere ASELSAN tarafından geliştirilen MÜGAS Mobil Güvenlik Sistemi potansiyel tehditlerin tespiti, teşhisi ve takip edilmesini sağlıyor.
TELMEK
Ergonomik kontrol odası
Zirvede Telmek firması Kontrol Odası Konsollarını tanıttı. Yüksekliği ayarlanabilen kontrol odası konsolları üreten Telmek firması, mobil uygulaması sayesinde de ayarların otomatik yapılmasına izin veriyor. Çalışanların oturarak veya ayakta en ergonomik biçimde çalışmasına olanak veren konsollar, istenilen ebatlarda üretilebiliyor.
Boğazlar milli yazılıma emanet
HAVELSAN tarafından geliştirilen projelerden biri Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi (TBGTH)... Ulaştırma Bakanlığı için Ocak 2018’de çalışmalara başlanan proje, 2019 yılında tamamlanacak. Türk boğazlarında şu anda yabancı firmaların sensörleri ve yazılımları kullanılıyor. Geliştirilen bu sistemle tüm ekipmanlar ve yazılım yeniden geliştirilerek yerlileştirilecek.
Hayatı kurtaran dedektörler
Zeytin dalı harekatında kullanılan mayın dedektörleri de zirvede Öztekin firması tarafından tanıtıldı. Eski dedektörlere kıyasla çok daha yüksek hassasiyetli olan ve her türlü patlayıcıyı tespit eden dedektörler sınırda görev alan Mehmetçiğimizin en büyük yardımcısı konumunda. Firma yetkilileri tarafından, bu dedektörlerin yerlileştirilmesi için Ar-Ge çalışmalarına başlandığı açıklandı.
ASİS
Ankara’dan Şırnak’ı izlemek mümkün
Asis Savunma Teknolojileri tarafından geliştirilen Askeri Hudut Keşif ve Gözetleme Sistemleri, uzak mesafeleri gözetleme imkanı sunuyor. Hedefleri yakalayan sistem, niteliksel analizler de yapabiliyor. Böylelikle sınırdan geçmeye çalışanların mülteci mi terörist mi olduğu analiz ediliyor, hedefin askeri koordinatları belirleniyor ve hızlı müdahale imkanı veriliyor.
ASELSAN
İHA’ları bulan radar
ASELSAN tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen ACAR -İHA 4015 projesi, mini ve mikro İHA’ları tespit eden ilk yerli radar. Radar, bulunduğu konumdan 360 derece etrafındaki tüm mini ve mikro İHA’ları tespit etme kabiliyetine sahip. Birden çok hedefi ararken aynı anda takip de edebilen radar, otomatik hedef sınıflandırma ile mini mikro İHA’yı kuş, araç, insan gibi diğer hedeflerden de ayırabiliyor. Bu arada Mersinli firma Emtech Bilişim tarafından geliştirilen Predics radar kesit alanı yazılımı yerli ve milli ilk proje olma unvanını taşıyor.
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