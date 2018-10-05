Sınır güvenliğinde milli proje atağı

Askeri radar ve sınır güvenliği alanında Türk firmalarının geliştirdiği yerli ve milli ürünler, görücüye çıktı. Ankara MÜSİAD’ın düzenlediği zirvede tanıtılan ürünler arasında düşürülemeyen İHA’lar ve hayat kurtaran mayın dedektörleri de var.

ASİS

Düşürülemeyen İHA yolda

Asis tarafından geliştirilen, kar, fırtına, tipi gibi zorlu iklim ve hava koşullarında keşif ve gözetleme yapabilen İHA zirvede ilk kez tanıtıldı. Yüz tanımlama sistemleriyle entegre çalışabilen İHA’nın drone savarlar tarafından düşürülmemesi için Ar-Ge çalışmaları tamamlanmak üzere.

TURAÇ

İllegal göçlere caydırıcı çözüm

Sınır güvenliğinde kullanılan öldürücü olmayan mühimmatların da tanıtımı yapıldı. Öldürücü olmayan mühimmatlar sayesinde sınırlardaki terör harici illegal geçişlerde caydırıcılık sağlanabiliyor. Turaç firması tarafından geliştirilen öldürücü olmayan fişekler, güvenlik güçlerinin envanterindeki neredeyse tüm standart silahlara uyumlu olarak üretiliyor.

OES