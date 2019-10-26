Sırbistan'dan sürpriz çıkış: S-400 almak istiyoruz ama gücümüz yok
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Rusya’nın tatbikat amaçlı Sırbistan’a gönderdiği hava savunma sistemlerini inceledi. Vucic, 'S-400 almak istiyoruz ama gücümüz yok.' dedi.
- İHA
Slav Kalkanı 2019 tatbikatının ikinci etabı için Rusya tarafından Sırbistan’a gönderilen Pantsir-S ve S-400 hava savunma sistemleri Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından incelendi.
Tatbikatın düzenleneceği Batajnica askeri havaalanını ziyaret eden Vucic burada gazetecilere açıklama yaptı.
Daha önce Rusya’dan Pantsir-S hava savunma sistemi aldığını söyleyen Vucic, “İnsanlar bazen ne istediğimizi soruyor, şimdi bir S-400 hava savunma sistemine sahip olmayı isterdik. Ancak eğer Ruslar onu bize bırakırsa olur, yoksa S-400 alabilecek durumda değiliz. Bunlar, halkınızın, ülkenizin ve gelecek nesillerin güvenliğini garanti eden sistemler. Eğer bir gün alabilecek duruma gelirsek, bunu yaparız” dedi.
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