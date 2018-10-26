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Slovakya, 8x8 zırhlı muharebe aracı alımına ilişin kararını verdi

Savunma Bakanlığı’nın 8x8 Vydra (Su Samuru) alım kararını bakanlar kurulu da onayladı. Savunma Bakanlığı, teklif üzerine önümüzdeki hafta departmanlar arası değerlendirmelerin de tamamlanacağını, bunun ardından bir sonraki safha olan prototip tedariki ve teknik değerlendirme safhasına geçileceğini açıkladı.

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Fin menşeili AMV araçlarının Slovakya ihtiyaçlarına yönelik özelleştirilmiş versiyonu olan araçların tedarik sürecinde, Slovakya konuşlu 16 firma da görev alacak. Bu sayede yerli katkı üst seviyede tutulacak. 
 
Araçların birim maliyetinin vergiler hariç 3,33 milyon, vergilerle birlikte 4 milyon Euro’yu geçmemesi hedefleniyor. Slovakya, 81 adetlik araç tedariki ön görüyor. Programın toplam maliyeti için üst sınır ise 417 milyon Euro. Bu bütçenin 17 milyon Euro’luk kısmı lojistik destek, 65 milyon Euro’luk kısmı mühimmat, 5 milyon Euro’luk kısmı yapı ve 5,8 milyon Euro’luk kısmı ise prototip tedarikine ayrıldı. 
 
(C4Defence)

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