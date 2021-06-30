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Bilim-Teknoloji

Slovakya'da ''AirCar'' adlı uçan araç ilk şehirler arası uçuşunu gerçekleştirdi

Slovakya'da normal bir otomobilden uçağa dönüşebilen 'AirCar' adlı araç şehirler arası ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

AA30 Haziran 2021 Çarşamba 15:59 - Güncelleme: 30 Haziran 2021 Çarşamba 16:00
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BBC'nin haberine göre, Prof. Dr. Stefan Klein tarafından tasarlanan "AirCar", Nitra kentinden başkent Bratislava'ya 35 dakikalık süren uçuşunu tamamladı.

Havadaki hızı 170 kilometreye ulaştığı belirtilen aracın, 2 dakika 15 saniyede arabadan uçağa dönüşebildiği kaydedildi.

Hibrit araçta, lüks sınıfa giren bir aracın motorunun ve normal yakıt deposunun bulunduğu ifade edildi.

2 kişilik uçan aracın, taksi araçlarından farklı olarak dikey şekilde iniş yapamadığı ya da havalanamadığı, bir piste ihtiyaç duyduğu bildirildi.

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