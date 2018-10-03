Sosyal medya fotoğraf ve video paylaşım platformu İnstagram çöktü mü? İnstagram 'a neden giremiyorum? Saat 10,15-20 aralarında İnstagrama giren kullanıcılar, instagramın açılmadığını, telefonlardan girenlerde ise akışın yenilenmediği sorunu ile karşılaştı. Bu sorunlar sonrası kullanıcılar, internet üzerinde instagram çöktü mü sorusunu araştırmaya başladı.