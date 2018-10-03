Sosyal medya fotoğraf ve video paylaşım platformu İnstagram çöktü mü? İnstagram 'a neden giremiyorum?
Saat 10,15-20 aralarında İnstagrama giren kullanıcılar, instagramın açılmadığını, telefonlardan girenlerde ise akışın yenilenmediği sorunu ile karşılaştı. Bu sorunlar sonrası kullanıcılar, internet üzerinde instagram çöktü mü sorusunu araştırmaya başladı.
İnstagram 'ı açmaya çalışan kullanıcılar 5xx Server Error uyarısı ile karşı karşıya kaldı:
5XX SERVER ERROR NE DEMEK?
5xx Server Error hatası sunucudan kaynaklanan bir hatadır. Yani kullanıcıda bir sıkıntı yoktur. Bu hata Instagram'da sorun var anlamına gelir.Instagram sunucularındaki bir hatadan dolayı hizmet çalışamaz duruma gelir
Sosyal medya ağlarına erişim sorunlarının şikayet edildiği dovndedector adlı sitede dünya genelinde Instagrama erişim sorunu yaşandığı bildirildi
Bu sorunu nasıl gidereceklerini araştıran kullanıcılar İnstagrama girememekten şikayetçi.
Bu konuda resmi bir açıklama geldiğinde sizlarle paylaşacağız
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.