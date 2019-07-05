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'Sosyal medyada 30 bin takipçiniz varsa meşhursunuz'

İngiltere Reklamcılık Standartları Otoritesi´nin (ASA) verdiği kararda sosyal medyada meşhur olma sınırını 30 bin takipçi olarak belirledi.

  • DHA
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The Verge´ün haberine göre, söz konusu karar sonrasında 30 bin ve üzeri takipçisi olan sosyal medya kullanıcıları, David Beckham, Adele, Robbie Williams ya da Elton John gibi ünlüler ile aynı reklamcılık kurallarına uymak zorunda. ASA´nın kararı, Instagram´da 32 bin takipçisi olan `ThisMamaLife´ adlı hesabın bir uyku tableti hakkında paylaşım yapmasının ardından geldi. Mesajın açıklama kısmında paylaşımın bir reklam olduğu belirtilmesine rağmen ASA, takipçi sayısının hesabı `ünlü´ kategorisine soktuğuna karar verdi. İngiltere´de, ünlülerin ilaçlar hakkında paylaşım yapması yasak.
 
Tabletlerin üreticisi olan ve reklamı veren firma, `ThisMamaLife´ hesabının ünlülere kıyasla daha az sayıda takipçisi olduğunu belirtti. Ancak ASA, kuralların 30 bin takipçi üzerinde geçerli olduğunu kaydetti. Reklamcılık alanında düzenleyici yetkilere sahip olan kuruma göre, 32 bin takipçisi olan hesap ile 32 milyon takipçisi olan hesaplar arasında bir fark bulunmuyor. ASA, kararında şu ifadelere yer verdi: "...30 binden fazla takipçi sayısının hesabın kayda değer sayıda insanın dikkatini çektiğine işaret ettiğini değerlendirdik. Bu alanda popüler olması ve geniş bir izleyici kitlesine hitap etmesi nedeniyle `ThisMamaLife´ hesabının kanunlarımızdaki amaçlara göre `meşhur´ olduğuna karar verdik."
 
ABD´de ise ünlülerin ilaçlar hakkında paylaşım yapması yasak olmamakla birlikte, bu paylaşımların reklam olduğunun belirtilmesi şartı var. ABD reklamcılık otoritesi, 2017 yılında 90 adet sosyal medya hesabına bu konuda bir uyarı mektubu gönderdi. Ancak, uyarı sosyal medya fenomenleri üzerinde etkili olmadı. Morning Consult´ın 2018 sonunda gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre, ünlülerin sadece yüzde 25´i kurallara uygun hareket etti. Buna rağmen otoriteler yasakları çiğneyen çoğunluk hakkında herhangi bir işlem de yapmadı.
 

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