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'Sosyal medyada bu mesajlara güvenmeyin'

Son zamanlarda sosyal medya kullanıcılarının karşına sıkça çıkmaya başlayan Spam, virüs mesajları kullanıcıların başına dert olmaya başladı. Virüs içerikli mesajları açıp metin içinde yer alan linke tıklayanlar hesaplarının çalınması ile karşı karşıya kalıyor. 24 TV muhabiri Yavuz Oymak’a konuşan Türkmedya Dijital Sosyal Medya Takım Lideri Enes Özdemir “Bu tür mail ve mesajlarda kullanıcılar iki kere düşünmeli. Sosyal Medya Platformalarının Direkt mesaj yolu ile kendilerine ulaşmayacağını bilmeli” dedi.

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Güvenli sosyal medya kullanımının önemine değinen Özdemir, “ Hiçbir sosyal medya platformu Direkt mesaj ile kullanıcılarına ulaşmaz. Twitter, Facebook, Instagram gibi dev teknoloji şirketleri kullanıcılarına kurumsal mailleri ile kullanıcılarına ulaşır. Ancak bazı kullanıcılar, Twitter, Facebook, Instagram vaya diğer sosyal medya mecraları tarafından gönderilmiş gibi görünen sahte veya şüpheli e-postalar alabilir. Bu durumda gönderilen mesajlarda bulunan linklere tıklanmaması gerekiyor. Bu e-postalar, kötü amaçlı ekler ya da spam veya kimlik hırsızlığı web sitelerine yönlendiren bağlantılar içerebilir. 
 
 
 
Hiçbir zaman sosyal medya mecrası size ekli e-postalar göndermeyeceğini veya e-posta ile şifrenizi istemeyeceğini lütfen unutmayın.” Önerilerinde bulundu.
 
“HER MESAJA GÜVENMEYİN”
 
Özdemir, “Son zamanlarda virüs içerikli mesajlar hızla yayılmaya başladı. Her gelen mesaja güvenmeyin. Virüs içerikli E-postayı gelen kutunuzdan silin. Bu e-postalarda bulunan hiçbir eki indirmeyin Kullanıcı adı ve şifrenizi üçüncü partilere; özellikle size takipçi veya para kazandıracağını ya da hesabınızın onaylanmasını sağlayacağını iddia edenlere asla vermeyin.” Dedi.

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