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SpaceX, 3 uydusuyla irtibatı kaybettiğini açıkladı

SpaceX, geçtiğimiz ay uzaydan ultra hızlı internet projesi kapsamında 60 uydusunu yörüngesine göndermişti. Bu 60 uydudan 3'ü ile irtibatın kesildiği açıklandı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Tesla'nın üst düzey yöneticisi ve SpaceX’in kurucusu milyarder iş adamı Elon Musk'ın çılgın fikirlerinden biri olan uzaydan ultra hızlı internet projesinin 60 uydusu, geçtiğimiz ay yörüngesine gönderilmişti. SpaceX, bu 60 uydudan 3'ü ile irtibatı kaybettiğini açıkladı.
 
SpaceX, Falcon 9 roketi ile FCC’den onay aldığı ultra hızlı internet uydularını (Starlink) 24 Mayıs 2019 tarihinde Türkiye saati ile 05:30'da Florida'daki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonundaki (CCAFS) Uzay Fırlatma Kompleksi'nden Falcon 9 Blok 5 roketi ile yaklaşık 550 kilometredeki yörüngesine göndermişti.
 
SpaceX sözcüsü Gwynne Shotwell 28 Haziran’da yaptığı açıklamada, SpaceX’in genişbant takım uydularından 3 tanesinin yer kontrol ekipleriyle temasının kesildiğini bildirdi.
 
Shotwell, bu üç uydunun pasif bir şekilde yörüngede dolaştığını söyleyerek, yerçekimi ve atmosferik sürüklenmenin etkisiyle atmosferde yanacağını açıkladı.
 
SpaceX sözcüsü ayrıca, şirketin uzay aracının itici ve tekrar atmosfere girme yeteneğini test etmek amacıyla kasıtlı olarak iki çalışan uyduyu da atmosfere sokacaklarını söyledi.
 
12 BİN UYDU İLE UZAYDAN İNTERNET AĞI
 
SpaceX, dünyanın dört bir yanındaki insanlara uygun fiyatlı internet erişimi sağlamak için Starlink mega uydu kümesini oluşturuyor. Uzay şirketi, mega uydu kümesi için toplamda 12 bin uydu fırlatmayı hedefliyor. Musk, "küçük" kapsama alanı için en az 400 uyduya, "orta" kapsama alanı için ise 800 uyduya ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
 
ŞU AN DÜNYA YÖRÜNGESİNDE 2 BİN UYDU VAR
 
Uzmanlar, Bugün Dünya yörüngesinde yaklaşık sadece 2 bin operasyonel uzay aracı var. Ve buna 12 bin uydu daha eklenmesi gökyüzü gözlemciliğini oldukça zorlaştıracağı ve ışık kirliliği oluşturacağı konusunda endişeliler.
 
Ayrıca sadece SpaceX, yörüngede devasa bir iletişim uydusu filosunun peşinde değil. Benzer devasa uydu projeleri, OneWeb, Telesat ve Amazon gibi şirketler tarafından da geliştirilmektedir.

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