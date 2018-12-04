SpaceX, aynı Falcon 9 roketini üçüncü defa indirmeyi başardı

Dün paylaştığımız haber ile Falcon 9’un bugün 21:32 saatinde fırlatılacağını sizlere ulaştırmıştık. Bu uçuşu özel kılan nokta ise bugün fırlatılan roketin daha önce iki defa daha kullanılmış olmasıydı. Dünya’nın çeşitli ülkelerinden müşterilere ait 64 adet mini uydunun yörüngeye yerleştirilmesi amacıyla yapılan bu kalkış başarıyla gerçekleştirildi.

Üçüncü defa iniş yaptı

SpaceX’in en büyük önceliği uzay araştırmaları için daha düşük bütçeli fırlatmalar yapabilmek. Bunun sağlanmasındaki temel yardımcı ise tekrar kullanılabilen roketler oluyor. Bugün fırlatılan Falcon 9 daha öncesinde iki farklı görevde başarılı bir şekilde yer almıştı. Yani roket üçüncü görevini gerçekleştirip, yeryüzüne tek parça halinde inmeyi tekrar başardı. Pasifik Okyanusu'nda bulunan küçük bir drone gemi üzerine sorunsuz şekilde yerleşti.

Falcon 9 roketi ilk fırlatılışını Mayıs, ikincisini ise Ağustos ayında yapmıştı. Bugün gerçekleştirilen kalkışın da başarılı olması SpaceX için önemli bir dönüm noktasıydı. Roketin dördüncü bir fırlatma için tekrar kullanılabilme ihtimali hala mevcut. Bilim insanları gerekli incelemeyi yaptıktan sonra bu kararı vereceklerdir. Roketin kalkış ve iniş anını aşağıdaki video üzerinden izleyebilirsiniz. Fırlatma anı 19:48, roketin geri yer yüzüne inişi ise 27:35 dakikasında gerçekleşiyor.

64 mini uydu yörüngeye taşıdı

SpaceX bu fırlatmada 64 mini uyduyu yörüngeye yerleştirdi. İçlerinde Brezilya, Kanada, Güney Kore ve İngiltere’den müşterilere ait uydular mevcut. Bu sayı, ABD’den uzaya tek seferde fırlatılan en fazla sayıda kargo rekoru oldu. Ancak dünya rekoru 104 uyduyla Hindistan’a ait.