SpaceX çalışanlarının yüzde 10'unu işten çıkaracak

6 binden fazla çalışanı bulunan Elon Musk'ın roket şirketi SpaceX, gelecekte yaşanacak olağanüstü zorluklardan dolayı işçi sayısını yaklaşık yüzde 10 azaltacağını duyurdu.

Şirketten Mail yoluyla yapılan açıklamada, “Müşterilerimize hizmet sunmaya devam etmek, gezegenler arası uzay aracı projesine başlamak, küresel uzay tabanlı bir İnternet geliştirmeyi başarmak için SpaceX daha yalın bir şirket haline gelmelidir. Bu yalınlaşmayı (işçı sayısını azaltma) yapmayan diğer kuruluşlar iflas etti.” denildi.

Elon Musk, CEO'su olduğu elektrikli otomobil üreten Tesla şirketi için de geçtiğimiz Aralık ayında buna benzer bir karar almış ve maliyet azaltma önlemleri dahilinde çalışan sayısı yüzde 9 azaltmıştı.

Aynı ayda yapılan araştırmalarda ise SpaceX şirketinin 500 milyon dolar kazandığı ve değerinin 30.5 milyar dolara yükseldiği açıklanmıştı.