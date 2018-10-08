SpaceX, Falcon 9 Roketini Kaliforniya'da karaya indirdi

SpaceX'in roketlerini denize ve karaya başarılı şekilde indirmesi, uzay çalışmalarında bir devrim olmuştu. Daha önce pek çok kez karaya ve denize iniş gerçekleştiren Falcon 9, dün gece ilk kez Kaliforniya'da karaya iniş gerçekleştirdi.

SpaceX Falcon 9 roketi bu lansmanda Arjantin'in yeni yer gözlem uydusu olan SAOCOM 1A ve ITASAT 1 uydularını Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden başarılı bir şekilde yörüngesinr fırlattı.

İniş Los Angeles'ta gerçekleşti ve Los Angeles aynı zamanda SpaceX'in genel merkezine de ev sahipliği yapıyor. Şirket Los Angeles limanının bir kısmını Big Falcon Rocket çalışmaları için kiraladı. Bu da gelecekte Los Angeles'ta daha çok benzer olayların yaşanacağı anlamına geliyor.