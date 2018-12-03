SpaceX, iki kez kullandığı Falcon 9 roketi ile 64 uydu gönderilecek

SpaceX, daha önce iki farklı görevde kullandığı Falcon 9 roketini tekrar fırlatmaya hazırlanıyor. Normal şartlarda 2 Aralık günü yapılması beklenen kalkış, SpaceX’in Twitter üzerinden yaptığı paylaşımdan anlaşıldığı kadarıyla 3 Aralık tarihine ertelendi. Şu an için uçuş saati 21:32 olarak gözükse de, SpaceX ara ara değişiklikler yapabiliyor. Güncel tarihi öğrenmek isterseniz en altta bulunan video etkinliğini takip edebilirsiniz. Kalkış bu video üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

64 mini uydu yörüngeye taşınacak

SpaceX’in kargo taşımak amacıyla kullandığı Falcon 9 roketi üçüncü defa fırlatılmaya hazırlanıyor. Bu fırlatma başarılı gerçekleşirse 64 mini uydu yörüngeye yerleştirilecek. İçlerinde Brezilya, Kanada, Güney Kore ve İngiltere’den müşterilere ait uydular mevcut. Bu sayı, ABD’den uzaya tek seferde fırlatılacak en fazla sayıda kargo rekorunu kıracak. Ancak dünya rekoru 104 uyduyla Hindistan’a ait.

Falcon 9 roketi kargosunu yörüngeye ulaştırdıktan sonra Pasifik Okyanusu'nda bulunan bir drone gemi üzerine iniş yapacak. Falcon 9, Mayıs ve Ağustos aylarında yaptığı kalkışları başarıyla tamamlayıp, yer yüzeyine geri iniş yaparak şirketin en fazla sayıda tekrar kullandığı roket olmuştu. Yani SpaceX, aynı roketi ilk defa üçüncü fırlatılışına hazırlıyor.