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Bilim-Teknoloji

SpaceX, internet uydusu sayısını 300'e çıkarttı

Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, yörüngedeki uydu filosunu genişletmeye devam ediyor. Dün gerçekleştirilen Starlink 4 misyonunda yine 60 farklı internet uydusu yörüngeye fırlatıldı. Görev başarıyla sonuçlanmasıyla birlikte SpaceX'in uzaydaki Starlink uydu sayısı tam 300'e çıkmış oldu.

18 Şubat 2020 Salı10:41 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 10:41

Starlink 4 görevi dün yerel saatle 10.05'te start verdi. Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden kalkışa geçen Falcon 9 roketi, Starlink uydularını kusursuz bir şekilde yörüngeye gönderdi. Roketin görev sonunda gerçekleştirdiği iniş denemesi ise maalesef başarısızlıkla sonuçlandı. SpaceX böylece uzun süre sonra ilk kez bir iniş denemesinde hayal kırıklığı yaşamış oldu.

Platform yerine suya indi

Konuyla ilgili konuşan SpaceX mühendisi Jessie Anderson,"Falcon 9'un ilk aşaması Yeryüzü'ne geri döndü, ancak maalesef drone gemisine iniş sırasında bir başarısızlık yaşadık. Roketin yumuşak bir iniş gerçekleştirdiğini ancak okyanustaki platform yerine suya indiğini biliyoruz, yani şu anda muhtemelen tek parça halinde bekliyor. Ekibimiz roeketi kurtarmak için oprasyonlara başlamış durumda." ifadelerini kullandı.

Starlink, çok yakında hizmet vermeye başlıyor

Donanım Haber'de yer alan bilgiye göre SpaceX geçtiğimiz yıl yapılan bir açıklamada, Starlink uydu ağının 2020 yılı itibarıyla hizmete açılağını duyurmuştu. Şirket, Kuzey Amerika'da hizmet vermek için yaklaşık 400 uyduya ihtiyaç duyduklarını söylüyor. Muhtemelen önümüzdeki aylarda bu rakama ulaşılacak. Starlink projesi için 2020 yılı heyecanlı geçecek gibi görünüyor.

SpaceX ilk aşamada yörüngede 1584 uyduluk bir ağ kuracak. 1500 uyduya ulaştıktan sonra internet hizmetinin dünya geneline yayılacağı belirtiliyor. Şirket ilerleyen yıllarda ise uydu ağını genişletip Starlink'in kapasitesini artırmayı hedefliyor. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde 12 bin uyduya ulaşma planı var. 

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