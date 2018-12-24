SpaceX yılın son uydusunu gönderdi
SpaceX, ABD Hava Kuvvetleri için tasarlanan ve inşa edilen ilk en güçlü Küresel Konumlandırma Sistemi (GPS III) uydusunu Pazar günü 17:00'de (TSİ) Falcon 9 Block 5 roketi ile yörüngesine başarıyla gönderdi.
- Gökhan Ertaş / star.com.tr
18 Aralık'ta fırlatılması planlanan uydu kötü hava şartları ve birkaç teknik arıza nedeni ile 5 kez erteleme aldı ancak 23 Aralık günü ABD Hava Kuvvetleri'nin Florida eyaletine bağlı Cape Canaveral Hava Kuvvetleri Üssü'nden 17:00'de (TSİ), yeni bir Falcon 9 Block 5 roketi ile başarıyla yörüngesine gönderildi.
Lockheed Martin tarafından ABD Hava Kuvvetleri için tasarlanan GPS III uyduları üç kat daha iyi doğrulukta ve sekiz kat daha iyi anti-parazitleme yeteneklerine sahip olacak. Uzay aracı ömrü bugün, yörüngedeki en yeni GPS uydularından yüzde 25 daha uzun olacak. Ömürlerinin 15 yıla kadar olaması planlanıyor. GPS III'ün yeni L1C sivil sinyali, aynı zamanda, ilk kullanıcılara, yerel kullanıcılar için bağlantıyı geliştiren, Galileo gibi, diğer uluslararası global navigasyon uydu sistemleriyle uyumlu bir sinyal yayınlayan ilk GPS uydusu haline getirecek.
Let me upgrade ya 🎵. Here's looking at you GPS III. https://t.co/kNHQc7r15H #transformationtuesday pic.twitter.com/0dEA03vyJL— Lockheed Martin (@LockheedMartin) 4 Aralık 2018
Lansmanı buradan izleyebilirsiniz
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