29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8248
  • 6,4519
  • 286.996
  • 96378.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

SpaceX´in yeni roketi Starhopper, 150 metre yüksekliğe çıktı

Elon Musk´ın sahip olduğu SpaceX uzay taşımacılığı şirketi, gelecekte Ay´a ve Mars´a gönderilecek roketler üzerinde çalışıyor. Bu roketlerden biri olan Starhopper´ın testi dün başarıyla gerçekleştirildi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Test uçuşu, ABD´nin Teksas eyaletinde gerçekleştirildi. Daha önceki denemede 18 metre yüksekliğe çıkabilen Starhopper, bu sefer yerden 150 metre yüksekliğe çıktı. Sonrasında roket, başarılı bir şekilde yere iniş yaptı. Starhopper roketi, şirketin gelecekte Ay´a ve Mars´a göndereceği Starship´in ilk test örneği olması açısından çok önemle bir yere sahip. SpaceX, Starhopper´dan aldığı verilere göre Starship roketinin üretimini şekillendirecek.
 
Başarılı testin ardından sosyal medya hesabından ekibini kutlayan Musk, "Tebrikler SpaceX ekibi! Bir gün Starship de Mars´ın kızıl kumlarına böyle iniş yapacak" diye yazdı.

Radara yakalanmıyor! Yeni seyir füzesini tanıttılar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ekonomiden sevindirici haber: Yüzde 7,9 arttı

Ekonomiden sevindirici haber: Yüzde 7,9 arttı

Çekirdeği kurutmak için şerit kapattılar!

Çekirdeği kurutmak için şerit kapattılar!

Fatih Terim istifanın eşiğinden döndü!

Fatih Terim istifanın eşiğinden döndü!

Hangi memur ne kadar maaş alacak?

Hangi memur ne kadar maaş alacak?

Sesler duydu, pencereden bakınca korkunç manzarayla karşılaştı

Sesler duydu, pencereden bakınca korkunç manzarayla karşılaştı

Rekorlar peş peşe kırıldı, hükümet harekete geçti: 33 adım birden atılacak

Rekorlar peş peşe kırıldı, hükümet harekete geçti: 33 adım birden atılacak

ABD'nin gizemli uçağı X-37B rekor kırdı

ABD'nin gizemli uçağı X-37B rekor kırdı

PKK/YPG ve ÖSO arasında şiddetli çatışma

PKK/YPG ve ÖSO arasında şiddetli çatışma
 

POPÜLER HABERLER

Gergedan, eğitmenin otomobilini hurdaya çevirdi

Gergedan, eğitmenin otomobilini hurdaya çevirdi

1 litre su için 1 kilometre su kuyruğu

1 litre su için 1 kilometre su kuyruğu

ABD'nin gizemli uçağı X-37B rekor kırdı

ABD'nin gizemli uçağı X-37B rekor kırdı

Hangi memur ne kadar maaş alacak?

Hangi memur ne kadar maaş alacak?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019