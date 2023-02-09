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Bilim-Teknoloji

SSB Başkanı Demir duyurdu: Afet bölgesinde ilk kez kullanıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, operasyon bölgelerinde kesintisiz iletişim için geliştirilmekte olunan teknolojinin, ilk kez uygulamayı afet bölgesinde kullandığını bildirdi.

9 Şubat 2023 Perşembe 09:50 - Güncelleme:
SSB Başkanı Demir duyurdu: Afet bölgesinde ilk kez kullanıldı
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, operasyon bölgelerinde kesintisiz iletişim için geliştirilmekte olunan teknolojinin, ilk kez uygulamayı afet bölgesinde kullandığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir Twitter hesabından şöyle yazdı:

Operasyon bölgelerinde kesintisiz iletişim için geliştirmekte olduğumuz teknoloji, ilk kez uygulamayı afet bölgesinde gerçekleştirdi.

AKSUNGUR İHA, hem anlık görüntü aktarıyor hem de üzerindeki baz istasyonuyla bölgedeki vatandaşlarımıza cep telefonu iletişim hizmeti sunuyor.

  • İsmail Demir
  • AKSUNGUR İHA
  • deprem

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