SSB duyurdu: Pars ve Kaplan hareket halinde OMTAS'la vurdu
Savunma Sanayi Başkanlığı, STA Projesi kapsamında Pars ve Kaplan araçlarına entegre edilmiş OMTAS füzesiyle hareket halindeki araçtan yapılan atışlarda hedeflerin başarıyla vurulduğunu duyurdu.
Savunma Sanayi Başkanlığı, STA Projesi kapsamında Pars ve Kaplan araçlarına entegre edilmiş OMTAS füzesiyle hareket halindeki araçtan yapılan atışlarda hedeflerin başarıyla vurulduğunu duyurdu.
Twitter hesabından yapılan açıklamada, kalifikasyon testlerinin bu yıl sonuna kadar tamamlanıp 2020 itibarıyla teslimata başlanacağı belirtildi.
Proje kapsamında toplam 260 araç teslim edilecek.
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