SSB duyurdu: Pars ve Kaplan hareket halinde OMTAS'la vurdu Savunma Sanayi Başkanlığı, STA Projesi kapsamında Pars ve Kaplan araçlarına entegre edilmiş OMTAS füzesiyle hareket halindeki araçtan yapılan atışlarda hedeflerin başarıyla vurulduğunu duyurdu.