SSB, yılın son haftasının Z raporunu açıkladı

2018 yılının son bir haftasında gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin bir paylaşımda bulunan Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), güvenlik güçlerimizin ihtiyaçları kapsamında 40 adet KARGU İHA’nın kabulünün gerçekleştirildiğini açıkladı.

Yerli insansız hava aracı ANKA’nın yerli ve milli motoru PD-170 ile ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini belirten SSB, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısında yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik projelerin ele alındığını aktardı.

Bayraktar TB2 İHA/SİHA’lardan altı adet insansız hava aracının da kabulünün gerçekleştirildiğini aktaran SSB’nin haftalık raporunda, güvenlik güçlerinin ihtiyaçları doğrultusunda bir adet daha T129 ATAK helikopterinin teslimatının daha yapıldığı açıklandı.

SSB Başkanı İsmail Demir, “TCG Anadolu LHD gemimiz müthiş bir güç çarpanı olarak 2019 yılının ilk çeyreğinde suya inecek.” diye konuştu.

HÜRKUŞ-B eğitim uçağının Hava Kuvvetlerine teslimatının başladığını söyleyen SSB Başkanı Demir, “Türkiye 1,2 milyar dolar değerinde savunma Ar-Ge’si yapıyor.” dedi.

Türkiye’nin S-400 savunma sisteminden vazgeçmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade eden Demir, “Ancak iki sistem S-400 bizim için yeterli değil. Bu konuda ABD ile Patriot için de görüşürüz.” sözlerini kullandı.