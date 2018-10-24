Stephen Hawking'in eşyaları açık artırma ile satılacak

20'li yaşlarından beri ALS hastalığıyla mücadele eden ünlü fizikçi Stephen Hawking, bu yıl mart ayında 76 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Eserleriyle bilim dünyasına katkı sunmayı sürdüren Hawking'in kişisel eşyaları da bilimsel çalışmalar ve hayır organizasyonu için kullanılacak. Hawking'e ait eşyalar 30 Ekim'den itibaren Londra'da sergilenecek ve 31 Ekim-8 Kasım tarihlerinde açık artırma ile satılacak. Satıştan elde edilen gelirler ise Stephen Hawking Vakfı ve Motor Nöron Hastalığı Derneği'ne bağışlanacak. Açık artırmada satılacak en kıymetli eşyalar ise şunlar:

Doktora tezi açık artırmanın gözdesi

Açık artırmanın gözdesinin Stephen Hawking'in ''Genişleyen Evrenin Özellikleri'' başlıklı doktora tezi olması bekleniyor. Hawking'in el yazısıyla oluşturulan eser 1965 yılında Cambridge Üniversitesi'ne sunulmuştu. ALS hastalığına yakalandığı dönemlerde eseri yazmaya başlayan Hawking, hastalığı nedeniyle bir süre teze ara vermek zorunda kalsa da tamamlamayı başarmıştı. Hawking'in ölümünün ardından Cambridge Üniversitesi, tezi internet ortamında paylaşmış ve 24 saatten kısa bir sürede tez 60 bin kez indirilmişti. Bu tezin 130 bin ila 195 bin dolar arasında bir değerle satılması bekleniyor.

1963 yılında henüz 21 yaşındayken doktorlar Hawking'e ALS teşhisi koymuş ve birkaç yıllık ömür biçmişti. Bu hastalık Hawking'in hareket özgürlüğü tamamen elinden alırken Hawking ilk başta kullanmak istemese de ömrünün büyük bir kısmını tekerlekli sandalyesinin üzerinde geçirmişti. Tarihte en çok gezen tekerlekli sandalye olabileceği belirtilen bu tekerlekli sandalye de açık artırma ile satılacak. Tekerlekli sandalyenin 13 bin dolar ila 19 bin 500 dolar arasında bir değerle satılması bekleniyor.

Ömrünün büyük bir kısmını ALS hastalığıyla mücadele ederek geçirse de bu hastalık ne Hawking'in çalışmalarına ne de onun gülümsemesine engel oldu. Açık artırmanın yapılacağı müzayede evi Christie's London tarafından yapılan açıklamaya göre Hawking, esprileriyle de ön plana çıkmayı başarıyordu. Ünlü animasyon dizisi The Simpsons'ı beğendiği belirtilen Hawking, dizinin birkaç bölümüne konuk olmuştu. The Simpsons'ın 26 Eylül 2010 tarihinde yayımlanan bölümünün senaryosu da Hawking'in kişisel eşyası olarak açık artırmada satılacak. Senaryonun 2 bin 500 dolar ila 3 bin 900 dolar arasında bir bedelle satılması bekleniyor.

Açık artırmada satılacak diğer eşyalar arasında Hawking'in ceketi ve Hawking tarafından kaleme alınan ve bugüne dek 10 milyondan fazla satan Zamanın Kısa Tarihi kitabı da yer alıyor. Hawking'in imza atamadığı için parmak izini bastığı kitap bu açıdan Hawking hayranları için açık artırmadaki en önemli eşyalardan biri olabilir.

(Donanım Haber)