STM Thinktech depremde kullanılan milli sistemleri analiz etti

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'den yapılan açıklamaya göre, şirket bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye'nin teknoloji odaklı ilk düşünce merkezi STM ThinkTech, Türk savunma sanayisi için yol gösterici nitelikte analiz ve raporlar hazırlıyor.

STM ThinkTech, "Kahramanmaraş Merkezli Depremler Odağında Doğal Afetlerde Teknoloji Kullanımı" başlıklı raporunda, dünyada ve Türkiye'de afetlerde kullanılan teknolojileri ele aldı. 7 ayrı bölümden oluşan raporda, söz konusu depremler odağında, arama kurtarma sırasında kullanılan ve geliştirilen milli sistemler analiz edildi.

Raporda yer alan tespitlere göre, Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen İHA'lar, uydu sistemleri, farklı tip ve özelliklerde kameralar, radar sistemleri, jeneratörler ve haberleşme sistemleri afet sürecinde kullanıldı.

- "SİVİL KULLANIMLARI ARTMALI"



Savunma sanayisi tarafından geliştirilen teknolojilerin sivil kullanımlarının genişletilmesi yönünde atılacak adımların önemine dikkat çekilen raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Kahramanmaraş depremlerinde Türk savunma sanayisinin geliştirdiği yerli ve milli sistemlerin aktif ve etkin kullanımı, savunma sanayisi sistem ve ürünlerinin tasarımında, üretiminde ve idamesinde çift kullanım (dual use) konseptinin ne kadar kritik olduğuna da işaret etmektedir. Yapılan arama ve kurtarma faaliyetleri, savunma sanayimizin imkan ve kabiliyetlerinin topyekun olarak milli kapasiteye katmış olduğu değeri bir kez daha ortaya koymuş, ayrıca önümüzdeki dönemde yapılacak AR-GE çalışmalarına ilişkin saha girdisi sağlamıştır."

Raporda, deprem süresince kullanılan milli teknolojiler de şöyle sıralandı:

"Keşif, gözetleme ve görüntüleme sistemleri: Duvar Arkası Radar (DAR), KARGU İHA, EKS-2WX yaka kameraları, Güneş Enerjili Yerli Kamera Sistemi (GÜKAS), Bayraktar Akıncı İHA, Bayraktar TB-2 İHA, BAHA ve POYRAZ İHA'lar, Kırlangıç İHA, çubuk kameralar, Göktürk uyduları, ANKA-S İHA.

Muhabere sistemleri: Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi (JEMUS), AKSUNGUR İHA, uydu haberleşme terminalleri, mobil baz istasyonları.

Enerji depolama sistemleri: Sabit ve taşınabilir enerji depolama sistemleri, güneş enerji istasyonları.

Ulaştırma sistemleri: SANCAK İHA ve JACKAL-M İHA, BARKAN İKA.

Karar destek sistemleri: Bilgisayarlı görüntü kıymetlendirme kabiliyeti, açık yazılım ağı aracılığıyla arama kurtarma desteği ve koordinasyon faaliyetlerine destek."