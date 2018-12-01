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Su altında gerçekleşen fotosentezin sesini duymak mümkün

Tıpkı bitkiler gibi deniz altında yaşayan algler de fotosentez yaparlar. Yeni bir araştırma sonucuna göre, kırmızı alglerin yaptığı fotosentez su altında duyulabiliyor. Üstelik tek yapmanız gereken, yeterince yaklaşarak sessizce kulak vermeniz. Fotosentezin sesine şahit olacaksınız.

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Algler de güneş ışığını kullanarak fotosentez yapıyorlar ve bu işlemi yaparken dışarıya oksijen baloncukları bırakıyorlar. Baloncuklar ise su ile karşılaştıklarında yukarıya doğru yükselmeye başlarken aynı zamanda da vızıltı şeklinde sesler çıkarıyorlar. 
 
Araştırmacılar, bu tezin doğruluğunu ispatlamak için kırmızı algleri deniz suyuyla doldurdukları bir test ortamına aldılar. Yaptıkları gözlemler sonucunda ise sadece fotosentezin bir sesi olduğunu kanıtlamadılar; aynı zamanda bazı seslerin sadece vızıltı şeklinde değil, yüksek frekanslı bile çıkabildiklerini gördüler.
 
 
Deniz altı yaşamını keşfetmek adına görsel ve işitsel izlenebilen verilere sahip olmak bilim açısından çok önemli fakat mevcut sistem oldukça pahalı ve zaman tüketen bir yöntem. Gelecekte ise bilim insanları, bu verileri kullanarak bilinmeyenin ötesine geçebilmeyi umuyor.
 
(Webtekno)

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