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BİLİM-TEKNOLOJİ

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Su-57 için büyük pişmanlık! ''Çok aptalca bir hareket''

Hindistan'ın Rusya ile ortak geliştireceği 5. nesil savaş uçağı Su-57 projesini iptal etmesinden dolayı pişmanlık duyduğu belirtildi. Military Review'in haberine göre; Hint Silahlı Kuvvetleri Korgeneral P. Katosh, Hindistan Savunma Bakanlığı'nın Rusya ile ortak savaş uçağı geliştirme projesinden çekilmesini 'Çok aptalca bir hareket' olarak niteledi.

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Rus-Hint ortak 5. nesil savaş uçağı geliştirme projesinden çıkılması Hindistan'da ciddi eleştirilere neden oldu.
 
Military Review'in haberine göre; Hint Silahlı Kuvvetleri Korgeneral P. Katosh, Hindistan Savunma Bakanlığı'nın Rusya ile ortak savaş uçağı geliştirme projesinden çekilmesini "Çok aptalca bir hareket" olarak niteledi. Korgeneral P. Katosh, "Hindistan nispeten az parayla eşsiz bir uçağa sahip olacak ve bağımsız olarak kendi beşinci nesil savaş uçaklarımızı geliştirebilecektik" dedi.
 
Akşam'ın haberine göre, Hint Silahlı Kuvvetleri Korgeneral P. Katosh, "Savunma Bakanlığımızın yabancı teknolojiler kullanarak büyük bir projeyi ortaklaşa hayata geçirmesinin kasıtlı olarak reddedildi. Gerçekten de Hindistan'ın yabancı firmalarla işbirliği yapmadan yeni nesil bir savaş uçağı geliştireceğine gerçekten inanıyorlar mı? eleştirisinde bulundu.

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