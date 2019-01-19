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Süper Ay, yarın akşam tüm Türkiye'den gözlenebilecek

Ay, yarın akşam (20 Ocak) normalden yüzde 14 daha büyük, yüzde 30 daha parlak görünecek. İlerleyen saatlerde ise tutulma evresine geçecek ve tam Ay tutulması yaşanacak. Süper Ay'ın tamamı, tam Ay tutulmasının ise bir bölümü Türkiye'den izlenebilecek.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Tüm Türkiye'den çıplak gözle izlenebilecek olan Süper Ay, gün batımından hemen sonra (17:30 İstanbul) kuzeydoğu yönünden gözlemlenmeye başlayacak ve ilerleyen saatlerde doğu yönüne doğru yükselmeye başlayıp, güney yönünde ilerleyerek batı yönünden batmaya başlayacak. Bu esnada 05:30 (İstanbul) civarında Süper Ay Tutulması başlayacak ve sabah 07:30'a kadar tutulma özellikle batı illerinden gözlemlenebilecek.
 
Tutulmayı izlemek için herhangi bir ekipmana gerek var mı?
 
TM Dijital Haber Merkezi'nden Gökhan Ertaş'ın haberine göre; Süper Ay'ı ve tam Ay tutulmasını izlemek için özel bir ekipmana gerek duyulmayacak. Gökyüzünü görebileceğiniz bulutsuz bir ortamda olmanız yeterli.
 
Ay Tutulması nedir?
 
Tutulma esnasında tam olarak kaybolmayan Ay, koyu kızıl bir renge bürünecek. Bu durum, tutulma olayı esnasında Dünya’dan yansıyan Güneş ışınlarının Ay’ın üzerine düşmeye devam etmesi ile açıklanıyor. Güneş'in kızıl – turuncu renkli ışınları için Dünya’nın atmosferinin oldukça şeffaf olması, bu ışınların tutulma esnasında Ay’ın yüzeyine çok etkili bir biçimde yansımasına sebep oluyor. Bu sebeple gökyüzü olayı esnasında Ay, kızıl renge bürünüyor.
 
Süper Ay Nedir?
 
Ay, 29,5 günde kendi yörüngesinde bir tur atar. Ancak Ay'ın yörüngesi tüm diğer gök cisimleri gibi dairesel değil, eliptik bir yapıya sahip olduğundan Dünya'ya her zaman aynı mesafede olmaz. Bu da bir ay içerisinde Ay'ın bize uzak ve yakın konumlarda olmasına neden olur. Ay Dünya'ya en yakın yaklaşık 355 bin kilometre mesafede, en uzak ise yaklaşık 405 bin kilometre mesafede olur. Ay’ın en yakın olduğu an dolunaya denk geldiğinde buna Süper Ay denir.
 

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