Süper Ay bu akşam tüm Türkiye'den gözlenecek

Tüm Türkiye'den çıplak gözle izlenebilecek olan Süper Ay, gün batımından hemen sonra (18:20 İstanbul) doğu yönünden gözlemlenmeye başlayacak ve ilerleyen saatlerde güneydoğu yönüne doğru yükselmeye başlayıp güneybatı yönünde ilerleyerek batı yönünde sabaha karşı batacak.

SÜPER AY NEDİR?

Ay, 29,5 günde kendi yörüngesinde bir tur atar. Ancak Ay'ın yörüngesi tüm diğer gök cisimleri gibi dairesel değil, eliptik bir yapıya sahip olduğundan Dünya'ya her zaman aynı mesafede olmaz. Bu da bir ay içerisinde Ay'ın bize uzak ve yakın konumlarda olmasına neden olur. Ay Dünya'ya en yakın yaklaşık 355 bin kilometre mesafede, en uzak ise yaklaşık 405 bin kilometre mesafede olur. Ay’ın en yakın olduğu an dolunaya denk geldiğinde buna Süper Ay denir.

SÜPER AY'I İZLEMEK İÇİN HERHANGİ BİR EKİPMANA GEREK VAR MI?

TM Dijital Haber Merkezi'nden Gökhan Ertaş'ın haberine göre; Süper Ay'ı izlemek için özel bir ekipmana gerek duyulmayacak. Gökyüzünü görebileceğiniz bulutsuz bir ortamda olmanız yeterli.