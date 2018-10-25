T-155 Fırtına’nın abisi K9 Thunder siparişe doymuyor

K9 Thunder 155mm/L52 KMO, BAE Systems’in 155/L39 M109A2 SP obüsü ile karşılaştırıldığında, önemli ölçüde artan menzil ve ateş gücü Kore Cumhuriyeti Ordusu’nun (RoKA) gerekliliklerini karşılamak üzere geliştirildi.

Jane’e göre K9 Thunder ihracatı hususunda Estonya’ya 12 adet yenilenmiş sistem teslim edildi. Finlandiya (48 adet yenilenmiş sistem teslim edilecek) Hindistan (İlk olarak Kore’den bütün sistemler tedarik edildi sonra yerel üretime geçirildi),Norveç (24 yeni sistem teslim edilecek), Polonya (Yerli Krab KMO için gövde ihraç edildi.) için üretilen K9 Thunder sistemleri ilerleyen tarihlerde teslim edilecek.

Türkiye K9 Thunder’ın lisans haklarını satın alarak yerel geliştirme ve üretim sonucunda 281 Fırtında KMO envantere aldı. Edindiği tecrübe ve Fırtına KMO’nun geri dönüşleri ile birlikte Fırtına-2 projesini başlattı. İlerleyen dönemlerde Fırtına-2 üretimine başlanacak.

Beş ülkede daha denemeleri yapıldı

Hanwha Land Systems, Avustralya, Mısır, Malezya, İspanya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde K9 Thunder KMO denemelerinin de yapıldığını doğruladı.

Bu yılın ilerleyen saatlerinde bir K9 Thunder, Northrop Grumman Silah Sistemleri Hassas Kılavuzluk Kiti (PGK) ile donatılmış yeni tip NAMMO 155 mm Yüksek Patlayıcı Genişletilmiş Menzilli (HE-ER) mermilerini kullanarak Amerika Birleşik Devletleri’nde Yuma Proving Ground’da ateşleme denemeleri yapacak .

NAMMO 155 mm HE-ER, maksimum 40 km (25 mil) menzil sağlayan vidalı taban kanadına sahiptir.

K9 Thunder’ın gelecekteki gelişmeleri iki aşamalı olacak. İlk aşama, ana dizel motor kapalıyken alt sistemlerin çalışmasını sağlayan bir yardımcı güç ünitesi (APU) yapılacak. Ardından Bilgisayarlı ateş kontrol sistemi (FCS) de geliştirilecek.

(Defence Türk)