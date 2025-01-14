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Bilim-Teknoloji

T3 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'ndan Büyütech'e 250 bin dolar yatırım!

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından kurulan T3 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (T3 GSYF), yeni bir yatırımla ekosistemi güçlendirmeye devam ediyor.

HABER MERKEZİ14 Ocak 2025 Salı 15:16 - Güncelleme:
T3 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'ndan Büyütech'e 250 bin dolar yatırım!
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Türkiye'nin lider teknoloji girişimlerinden biri olan Büyütech, T3 GSYF'den 250 bin Dolar yatırım alarak büyüme yolculuğunda yeni bir adım attı. Bu yatırım, Türkiye'nin teknoloji ihracatını artırma hedefi doğrultusunda önemli bir stratejik hamle olarak değerlendiriliyor.

BÜYÜTECH: TÜRKİYE'DEN KÜRESEL TEKNOLOJİ PAZARINA

Büyütech, özellikle görüntü işleme, yapay zeka destekli akıllı kamera sistemleri ve otonom araç teknolojileri alanında sunduğu yenilikçi çözümlerle sektörde fark yaratıyor. Otomotiv serüvenine Togg'un kamera sistemlerini geliştirerek başlayan Büyütech'in şu anda Ford, Stellantis, Hidromek gibi firmalarla geliştirdiği iş ilişkileri, ürünlerinin küresel pazarda kabul görmesine katkı sağladı.

Yıllık 800 bin kapasite ile kamera üreten şirket, 2026 yılına kadar bu sayıyı 3 milyon kapasitenin üzerine çıkarmayı hedefliyor. Büyütech, geliştirmekte olduğu Podar teknolojisi ile otonom araç sektöründe rekabet avantajı sağlıyor. Şirket, yalnızca Türkiye pazarında değil, uluslararası pazarda da güçlü bir oyuncu olma hedefiyle çalışıyor.

Büyütech'in unicorn olma hedefi doğrultusunda büyüme stratejisi hız kesmeden devam ediyor. 2028 yılına kadar 1 milyar dolar değerlemeye ulaşarak halka arz sürecini tamamlamayı planlayan şirket, bu hedef doğrultusunda yenilikçi çözümler geliştirmeye ve Ar-Ge yatırımlarını artırmaya devam ediyor.

T3 GSYF'DEN TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ EKOSİSTEMİNE GÜÇLÜ BİR KATKI

T3 GSYF'nin Büyütech'e yaptığı 250 bin dolar yatırım, Türkiye'nin teknoloji odaklı girişimlerini uluslararası arenada daha rekabetçi hale getirmek için atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu iş birliği, geleceğin teknolojilerini şekillendirme ve Türkiye'nin küresel teknoloji ekosistemindeki yerini güçlendirme yolunda güçlü bir örnek teşkil ediyor.

  • T3 GSYF
  • Teknoloji Yatırımı
  • Güçlü Ekosistem

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