T3 Vakfı Uluslararası Uzay Kongresi'ne katılacak

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, "teknoloji geliştiren bir Türkiye" hedefiyle Türkiye'nin dört bir yanına bilim ve teknoloji yaymaya devam eden ve ülke genelinde yaptığı başarılı çalışmalarla öne çıkan T3 Vakfı, global arenada da önemli bir etkinliğe katılıyor.

Bakü'de 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek 74. Uluslararası Uzay Kongresi'nde kendi standı ile yer alacak T3 Vakfı, TEKNOFEST'te proje üreten 500 yarışmacıyı da uzay kongresine götürecek. Kongreye Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da katılacak.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Selçuk Bayraktar, "Uzayın derinliklerine dalacağımız, bilimsel araştırmaların sunulacağı 74. Uluslararası Uzay Kongresi, 2-6 Ekim'de can Azerbaycan'da düzenlenecek. Biz de TEKNOFEST'te proje üreten 500 yarışmacımızla birlikte orada olacağız. Gökyüzü bütün bilinmezliği ile bizleri araştırmaya sevk ederken aynı göğün altında Bakü'de buluşalım." ifadelerini kullandı.

- TÜM KÜRESEL UZAY AKTÖRLERİ BİR ARAYA GELİYOR

Verilen bilgiye göre, tüm küresel uzay aktörlerinin bir araya geldiği önemli bir etkinlik olarak öne çıkan Uluslararası Uzay Kongresi, her yıl 6 binden fazla katılımcıyı ağırlıyor.

Tüm uzay sektörlerini ve konularını kapsayan program, herkese akademi ve endüstrideki en son uzay bilgilerini ve gelişmeleri, ağ oluşturma fırsatlarını, kişileri ve potansiyel ortaklıkları sunuyor.

Uluslararası Uzay Kongresi her yıl ülkeyi, temayı ve yerel organizatörü değiştirerek herkesin dünya uzay sahnesi hakkında daha fazla bilgi edinmesine ve bu sahnenin bir parçası olmasına olanak tanıyor.